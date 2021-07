Con mucha emoción, Lío Pecoraro volvió a su programa de Crónica TV

El periodista Lío Pecoraro se reincorporó a El Run Run del Espectáculo a casi nueve meses de haber sido diagnosticado con leucemia.

Tal como él mismo había anticipado en sus redes, este sábado pasadas las 16 Pecoraro regresó a la pantalla de Crónica Tv y se mostró en el programa que conduce con su amigo Fernando Piaggio, los sábados y domingos.

¡Hola, chicos! No paro de llorar, no paro de emocionarme. Estoy muy emocionado. Les voy a decir una cosa. Atravesé una muy fea, me tocó una cosa muy dura a mí y quiero agradecerle a toda la gente que estuvo al lado mío, y a mi decreto que puede parecer redundante”, comenzó Pecoraro, desde su casa.

Y continuó: “Desde el día uno dije que era decretado, ganado y sanado. Pero no es un proceso fácil, estuve muchos días internado en el Hospital de Clínicas. Estoy contento de estar acá. Quiero agradecerle a toda la gente del canal, y no me quiero olvidar de la gente del Hospital de Clínicas, y a la Fundación Favaloro por toda la etapa del trasplante”.

Luego de poder controlar las lágrimas de emoción y de hacer un repaso de lo que vivió en este tiempo, contó cómo continúa hoy su recuperación. “Tengo controles semanales y entrevistas cada semana para ver cómo están mis valores, que a veces sube uno o baja el otro “, indicó.

El periodista agradeció a su público: “El público maravilloso que me daba fuerza en cada mensaje que me mandaban. No tengo más que palabras de agradecimiento. Para mí, hoy es un día importante y de mucha emoción”. Al terminar la emisión, aseguró: “Para mí es un orgullo pertenecer a esta casa y hacer este programa”, en clara referencia a Crónica TV y a sus autoridades.

El jueves 14 de octubre del 2020, el periodista reveló en sus redes sociales que le habían diagnosticado leucemia. “Tengo algo que contarles, algo que decidí contarles desde el primer día que lo supe porque me parece algo muy importante”. Y entonces siguió: “Estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica. Es una leucemia grave, aguda, que actúa muy rápidamente. Pero que tiene a favor que el tratamiento que recibe da muy buen resultado. O sea que la gente se cura de este tipo de leucemia”.

Tras un intenso tratamiento, a fines de marzo contó que recibiría un trasplante de médula. “No es fácil encontrar un donante de médula. Hay una desinformación importante sobre el tema, la gente piensa que le van a arrancar una parte del cuerpo. Pero es solo una extracción de sangre y eso basta para salvar una vida “. Su donante fue su hermana Laura.

