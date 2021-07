Con un tierno posteo, Eugenia Tobal recordó a su mamá en el día de su cumpleaños: “Seremos eternas”

Tras una larga lucha contra el cáncer, en febrero de 2020 murió Ofelia Zaino, madre de Eugenia Tobal. Según mostró la actriz en sus redes sociales en distintas oportunidades, ella y su mamá compartían una relación muy especial, por lo que se mostró agradecida y feliz de que pudiera llegar a conocer a Ema, la bebé que nació hace un año y medio. Ahora, Tobal compartió una tierna foto de las manos de las tres y compartió un conmovedor texto para homenajear a su mamá.

Eugenia Tobal solía compartir con sus seguidores la admiración que sentía por su madre y por la actitud con la que atravesó la enfermedad. Desde sus perfiles, durante la batalla de Zaino contra el cáncer, la actriz pidió en varias oportunidades dadores de sangre. En el momento más complicado de la salud de Ofelia y un mes antes de su fallecimiento, Tobal compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece junto a su mamá y su hija y escribió: “Seremos eternas”. Por esos días, dedicó algunas tiernas palabras para enviar fuerzas a Zaino: “Sos mi heroína, mi ejemplo, mi modelo a seguir. Ojalá yo sea un cuarto de la madre que sos vos. Te amo con mi vida, luchadora y guerrera incansable”.

“Seremos eternas”

En las últimas horas, en lo que hubiera sido la fecha del cumpleaños de Ofelia, Tobal volvió a homenajear a su mamá y compartió una foto en la que se ven las manos de ambas, junto a las de la pequeña Ema. Junto a la imagen, compartió un texto de la astróloga Gigi Siegrist. “No son mis palabras pero si escribiese así, lo serían. Feliz cumple mamá. Te amo. Seremos eternas”, escribió.

Eugenia Tobal homenajeó a Ofelia, su madre, en la que hubiera sido la fecha de su cumpleaños

“Te escucho en el sonido del cantar de un cardenal, te percibo en la inmensidad, el poder honrarte me envuelve de felicidad. Qué alegría que hayamos compartido la vida”, comienza el fragmento del escrito que compartió Tobal. “Repito tu nombre como un mantra que me da calma y el brillo de tu mirada me abraza tan fuerte que no tengo otra opción que por tu amor cambiar mi enojo por gratitud y transformar tristeza en valentía. En cada flor que nace encuentro tu respuesta a aquello que te pregunte y cada ave que se presenta es la respuesta de tu presencia”, continúa. Finalmente, hacia el cierre, el conmovedor texto hace referencia a una pérdida y al recuerdo de un ser querido. “Este manifiesto mágico sella nuestro amor infinito entre colibríes, mariposas y plumas le canto al universo que alegría que hayamos compartido la vida. Descansa en paz que mientras yo esté aquí, honraré tu esencia y tu presencia haciendo mi tarea de vivir feliz”, concluye.

LA NACION