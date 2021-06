El duro mensaje de Wanda Nara en medio de la pelea con Maxi López: “Mis hijos contarán quién fue su mamá”

Luego de que Maxi López apuntara contra Wanda Nara por impedirle ver a sus hijos en el Día del Padre, la modelo hizo un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde asegura que son sus hijos quienes contarán la verdad. Una vez que el matrimonio López-Nara se disolvió en 2013, los reclamos de las partes se hicieron moneda corriente en todo lo vinculado a los niños que tuvieron en común; y esta vez, fue la modelo quien intentó dejar su propio mensaje.

El Día del Padre, el futbolista publicó un contundente mensaje en la misma red social junto a una foto con Constantino, Benedicto y Valentino, los tres hijos que tiene con la empresaria. “Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo, aunque no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos; es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, escribió.

Luego de esta publicación, la abogada Ana Rosenfeld, quien representa a la modelo, aseguró que le iniciarán acciones legales a López por sus dichos. Después de la declaración de su expareja, Nara solo se había referido a la situación a través de su abogada, sin embargo, en las últimas horas decidió lanzar un fuerte mensaje en la misma red social.

Wanda Nara hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram contra Maxi López Instagram

“Nadie les contará jamás quién fui yo. Serán ellos a contar (sic) quién fue su mamá. Después de todo, son quienes mejor me conocen”, escribió la esposa de Mauro Icardi junto a los hashtags #infancia #feliz.

Según trascendió, en el medio hay una demanda por la cuota alimentaria que el futbolista no pagaría por sus tres hijos desde hace varios años. En mayo del año pasado fue declarado “deudor alimentario constante” y deberá pagar tres mil euros al mes.

“Hay un embargo contra Maxi López de 600 mil euros. Tiene que ver con una deuda que se fue acumulando. De hecho, en un momento, el juez le puso una multa diaria de 100 euros, porque no pagaba. Se fue acumulando y hoy la deuda llegó a 600 mil euros”, contó Ángel de Brito, en su programa Los ángeles de la mañana.

Maxi López compartió fotografías con sus hijos en su cuenta de Instagram Instagram Maxi López

Este viernes a la tarde, el delantero de la Società Sportiva Sambenedettese de la Serie C de Italia, compartió en las stories de Instagram, una secuencia de fotografías suyas y sus hijos haciendo las mismas poses.

LA NACION