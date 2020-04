El doctor Daniel López Rosetti no pudo contener las lágrimas ante una pregunta formulada por Rodolfo Barili Crédito: Telefe

En tiempos de coronavirus las emociones parecen estar a flor de piel. Y de eso no se salvan ni siquiera los profesionales de la medicina acostumbrados a enfrentar problemas de salud. En este caso, fue el doctor Daniel López Rosetti quien en medio de un programa televisivo no pudo evitar quebrarse en llanto ante una pregunta que le realizó el periodista Rodolfo Barili .

El emotivo momento ocurrió en la noche de ayer cuando López Rosetti, el médico que se hizo famoso por divulgar temas científicas en televisión, conducía por Telefé un programa especial para hablar sobre la pandemia. Se hablaba de métodos y consejos para continuar la lucha contra el virus cuando, en comunicación desde su casa, Barili le hizo una pregunta cuya respuesta, según el doctor, "no está en los libros".

La pregunta del conductor del noticiero central de Telefe fue dirigida a saber qué pasará en la Argentina en Navidad. Barili introdujo la pregunta hablando de lo que sucede en China, donde todavía los ciudadanos no se sacan los barbijos, a pesar de que la pandemia parece haber pasado. Señaló un casamiento donde los novios se besaban con esos tapabocas.

El llanto del doctor López Rosetti por una pregunta de Barili.-Fuente: Telefé 01:33

Video

"Pensé en Navidad y dije: '¿Tendremos mucho tiempo así?' -se preguntó el periodista y luego interrogó a López Rosetti- ¿O imaginás que todas estas medidas, que son dolorosas como la lejanía o la imposibilidad de un abrazo de hoy, las empezaremos a aflojar? ¿Cómo imaginás Navidad?"

"Qué linda pregunta, que no está en los libros -dijo el médico en su rol de conductor y no pudo contener la emoción, con la voz quebrada-. Me estás haciendo llorar porque no está en los libros. No sé qué decirte. Espero que linda, yo creo que va a ser muy linda. Creo que va a pasar".

El momento emotivo se produjo en medio de una emisión especial sobre el coronavirus en Telefé Crédito: Captura

Un poco repuesto de la emoción inicial, el doctor agregó: "Creo que vamos pasar una linda Navidad. Si movemos bien la pelota el costo va a ser más bajo y vamos a llegar bien a Navidad".

Al ver la conmoción en su habitual compañero de noticiero, Barili señaló: "Cómo te quiero, y perdón que te pregunté eso".

"¿Sabés que pasa? Vengo al Noti que desde la cuarentena que no vengo. No hay maquillaje, estamos todos separados. Están todos con barbijo. Entrás al canal, te toman la temperatura, te lavás las manos, te ponés gel. Soy médico, la conozco. Tomás conciencia de lo que estamos viviendo. Ojalá. Vamos a llegar bien a Navidad", concluyó el médico, todavía emocionado.