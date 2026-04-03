Oriana Sabatini reveló quién es la madrina de Gia con un detalle que conmovió a las redes

A un mes del nacimiento de Gia, la pequeña fruto de su relación con Paulo Dybala —con quien está casada desde el 20 de julio de 2024—, Oriana Sabatini decidió compartir uno de los momentos más íntimos y esperados por sus seguidores: el pedido oficial a la madrina de su hija. Fiel a su estilo detallista, la artista no solo hizo el anuncio, sino que preparó una sorpresa cargada de simbolismo que rápidamente se volvió viral.

Oriana Sabatini reveló quién es la madrina de Gia (Foto: Instagram @orianasabatini)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 6.9 millones de seguidores, la actriz replicó la storie que compartió Tiziana, su hermana y quien tomará el rol de madrina de ahora en adelante.

El anuncio no fue un simple posteo, sino un collage de tres fotos cargadas de ternura. En la imagen principal, se puede ver un primer plano de los pies de la pequeña Gia y otra captura de la bebé mientras descansa plácidamente. Sin embargo, el detalle que se llevó todos los suspiros fue la prenda elegida para la propuesta: un delicado body blanco con cuello bebé que llevaba bordada una frase infalible: “Tía Titi, ¿querés ser mi madrina?”. Junto a la ropita, un diminuto conejo de peluche completaba el regalo que selló este vínculo tan especial entre las hermanas Sabatini.

Tiziana, hermana de Oriana, es la madrina de Gia (Foto: Captura Instagram/@orianasabatini)

Además de la gran propuesta, Tiziana compartió una postal de la intimidad del hogar donde se ve a la pequeña Gia en una de sus sietas, envuelta en una delicada manta tejida. "Feliz primer mes a esta gorda", escribió la flamante madrina con emoción, la misma que dejó en evidencia el amor incondicional que ya siente por su sobrina en estos primeros 30 días de vida.

Tiziana Sabatini y una foto por el mes de su sobrina (Foto: Captura Instagram/@orianasabatini)

Pero ella no fue la única que aludió al mes de Gia. Catherine Fulop le dedicó unos minutos a expresar la felicidad que siente por el título de abuela. “Un mes y siento que mi corazón aprendió una nueva forma de amar... abuela en construcción”, escribió junto a una imagen en la que su dedo índice toca el piecito de la beba.

Catherine Fulop y un posteo por el mes de su primera nieta (Foto: Captura Instagram/@fulopcatherine)

Este anuncio de madrinazgo llega pocos días después de que la cantante decidiera abrir su corazón y compartir con sus millones de seguidores el íntimo álbum de fotos del nacimiento de Gia. A través de una serie de imágenes en blanco y negro, la ex Aliados (Telefe) permitió a sus fanáticos asomarse a la sala de partos, al mostrar los instantes previos y posteriores a la llegada de su primera hija.

Oriana Sabatini compartió dulces imágenes junto a Gia (Foto: Instagram @orianasabatini)

En aquel posteo que todavía resuena en las redes, la figura de Dybala cobró un protagonismo especial. Las fotografías revelaron el rol de acompañamiento constante que tuvo el jugador de la selección argentina durante todo el proceso. Desde sostener la mano de su esposa en los momentos de mayor intensidad hasta la primera vez que alzó a Gia, las imágenes confirmaron la solidez de la pareja tras su reciente boda. “Gracias por ser mi compañero en este viaje tan loco”, había expresado Oriana. Así, entre recuerdos del parto y la alegría de los primeros 30 días, la familia Dybala-Sabatini celebra este presente rodeada de amor y nuevos comienzos.