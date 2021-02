Coronavirus: Enrique Pinti condenó la campaña de vacunación de figuras públicas

“Yo no quiero servir para ese tipo de cosas ni quiero pasar por encima de la gente”. El mensaje del actor Enrique Pinti es contundente. Desde su casa, el capocómico habló con Radio Rivadavia y condenó la estrategia oficialista que busca la vacunación de figuras públicas a fin de incentivar al resto de la población a inocularse contra el coronavirus.

El actor de Esperando la Carroza confesó que se daría la vacuna, pero rechazó que sea “con coronita”. “Estoy esperando que me llegue el turno, pero porque soy un notable o porque soy un esencial, no”, dijo, y subrayó: “Andá a cagar, de ninguna manera”.

“En este momento de grietas y de errores siempre hay un uso político de un lado y del otro. Yo no quiero servir para ese tipo de cosas ni quiero pasar por encima de la gente”, sostuvo Pinti, quien comentó que por su edad -81 años- y por su estado de salud -es diabético- forma parte del grupo de riesgo, por lo que debería poder vacunarse en el corto plazo.

En este contexto, al referirse a las críticas que recibió la vacuna rusa Sputnik V, que finalmente arrojó altos niveles de eficacia según un estudio publicado en The Lancet, Pinti dijo: “Se tuvieron que meter la lengua en el tuje todos lo que decían sobre la Sputnik V era una porquería”.

En este sentido, Pinti criticó que se pida la opinión de figuras que no necesariamente sepan de ciencia o medicina, y disparó: “Le preguntan a Oscar Martínez que piensa, y yo lo adoro, me parece un gran actor, pero ¿cuándo se recibió de infectólogo? Cuando escuchamos a gente que dice ‘me parece que por ser rusa...’ estamos privilegiando a gente que no sabe nada, como no sé nada yo”.

LA NACION