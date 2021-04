Coronavirus: Víctor Hugo Morales volvió a su programa desde el sanatorio

Víctor Hugo Morales volvió al aire de La Mañana en La 750 AM desde la internación en el Sanatorio De los Arcos. Su regreso se iba a producir el próximo lunes, pero decidió adelantarlo.

“Qué tal amigos, buen día, no se imaginan el gusto que me da saludarlos, aun con esta cánula que tengo en la nariz , que me da un poco más de oxígeno, que es uno de los problemas que he tenido. El lunes que pienso poco a poco iniciar el retorno, les voy a contar algo más sobre el Covid, lo que es padecerlo, lo severo que fue esto, algo crucial en mi vida”, dijo el relator en el inicio de su programa desde la internación por Covid, donde se encuentra desde el 23 de marzo pasado luego de haber dado positivo en el hisopado y de una leve febrícula que padeció unos días antes.

“Está de más decir que me han sostenido ustedes con su cariño. Estoy tan, pero tan reconocido que, como nunca, en la palabra gracias aparece lo más humilde que uno pueda encontrar en su camino”, agregó desde su habitación en Los Arcos.

Luego de agradecer el cariño de la gente en estos casi 28 días de ausencia, se metió de lleno en la actualidad del país, ya que comentó que siguió en vivo la conferencia de prensa de Axel Kicillof sobre la situación de la pandemia, que definió como “extraordinaria”, pero se indignó con el “apagón mediático” sobre el discurso.

Luego de su habitual editorial, emitió una serie de audios sobre la conferencia del gobernador bonaerense y se despidió de la audiencia hasta el próximo lunes , el día que volverá hacer sus comentarios y reflexiones en los primeros minutos del ciclo que se emite de 8 a 12 en La 750.

