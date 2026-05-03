Cómo está hoy Mirtha Legrand: la imagen que se filtró en las últimas horas

En los últimos días, creció la preocupación en torno a la salud de Mirtha Legrand, quien debió ausentarse de su histórico programa La noche de Mirtha (eltrece) luego de que el equipo médico que la asiste le indicara reposo. Ante esto, la conductora, de 99 años, decidió seguir las recomendaciones profesionales y mantenerse alejada de la pantalla. En este contexto de incertidumbre, en las últimas horas comenzó a circular una imagen que muestra cómo se encuentra actualmente, lo que llevó algo de tranquilidad a sus seguidores.

Resulta que la salud de Mirtha Legrand generó inquietud luego de que se confirmara que atravesaba un cuadro de bronquitis. A raíz de esto, los médicos le indicaron un tratamiento con antibióticos y reposo absoluto durante una semana. Sin embargo, una vez cumplido ese plazo, la conductora no regresó a La noche de Mirtha por segunda semana consecutiva, lo que generó preocupación.

En medio de las especulaciones, en las últimas horas se conoció una imagen que llevó tranquilidad a sus seguidores. La foto, compartida por Débora D’Amato, muestra a “La Chiqui” en excelente estado y habría sido tomada durante el cumpleaños de su histórica asistente, Elvira Guaraz, reflejando un presente mucho más alentador de lo que muchos imaginaban.

La foto que muestra cómo está Mirtha Legrand hoy (Captura: X @deboradamato)

“Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: ¡está mejor que nunca! ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima”, escribió Débora D’Amato en su cuenta de X, llevando alivio a quienes seguían de cerca la evolución de la conductora y aguardaban por su regreso a la pantalla.

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron rápidamente con mensajes cargados de cariño. Entre palabras de aliento, alegría por su recuperación y buenos deseos, muchas personas celebraron la mejoría de la conductora y expresaron su entusiasmo por volver a verla en la pantalla.