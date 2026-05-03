Marcelo Tinelli confirmó su romance con Rossana Almeyda: pasta casera al “estilo italiano” y mucha pasión

Después de las idas y vueltas, Marcelo Tinelli y Millet Figueroa pusieron fin a su relación de manera definitiva. Las especulaciones giraron en torno a que el vínculo se habría desgastado y que el conductor tenía a otra persona en la mira. Y así fue, luego de varias especulaciones y rumores, este fin de semana confirmó su romance con la exmodelo y empresaria Rossana Almeyda.

Mediante las historias de Instagram, Tinelli compartió con sus más de 14 millones de seguidores una serie de fotografías de la cena junto a quien es su novia. Al parecer estuvieron juntos todo el sábado, en primera instancia prepararon un asado con amigos y por la noche le hizo pasta casera para sorprenderla.

El gesto tierno de Marcelo Tinelli a su nueva novia, Rossana Almeyda (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

“Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto”, adelantó Tinelli mientras en la imagen se lo vio en plena preparación de los fideos y con un atuendo descontracturado y sin zapatillas. Además, añadió emoticones de corazón y mencionó a la Almeyda.

Más adelante, el conductor dio su veredicto acerca del resultado: “Buena pinta la pasta”, al tiempo que fotografió la mesa completa segundos antes de servirse. En este caso, la reunión solo fue de dos y así demostró su interés por abrirse plenamente en esta nueva etapa en su vida.

Días atrás surgieron las versiones de un acercamiento entre Tinelli y Almeyda, quien actualmente es empresaria y reside entre Miami y Buenos Aires. Según lo comunica en su biografía de Instagram, habría estudiado carreras relacionadas con ciencias políticas y se presenta como manager. La exmodelo es amiga de Carolina “Pampita” Ardohain y tiene llegada en el mundo del espectáculo, sitio que contribuyó a que los dos se conocieran.

Así quedó la pasta casera que Tinelli le preparó a Almeyda (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Rossana Almeyda conquistó el corazón de Marcelo Tinelli

Quien destapó el inicio de este noviazgo fue Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, que desde el panel de Puro Show (eltrece) reveló los detalles y sorprendió a más de uno.

La periodista de espectáculos aseguró que ya habrían compartido distintas salidas, como el recital de Ricky Martin, e incluso que ella estuvo presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor con Guillermina Valdés. A su vez, mostraron imágenes que darían cuenta de la cercanía entre ambos, alimentando la versión de que no se trataría de algo pasajero: “Ya la metió en el círculo familiar”, deslizó.

Tras su separación, vinculan a Marcelo Tinelli con una exmodelo y hablan de un nuevo vínculo

La relación entre Tinelli y Figueroa nació durante la emisión de El Bailando 2023 (América TV) cuando la celebridad peruana se convirtió en una de las participantes del certamen. Desde ese entonces atravesaron diferentes crisis hasta que en abril se confirmó la ruptura definitiva, la cual habría sucedido en marzo. Tanto el conductor como la actriz aseguraron que pusieron un punto final de manera amable y en buenos términos.

“Yo tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera. Sí. Espero que lo puedan respetar. Se terminó la relación, así que estoy tranquila con mi decisión y estoy firme con ella”, expresó Figueroa en una entrevista que concedió para el programa de espectáculos peruano Amor y fuego.