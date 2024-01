escuchar

El nombre de Griselda Blanco resonó en los medios de comunicación en las décadas de 1980 y de 2000 y regresó a las redes sociales tras el estreno de la serie de Netflix que protagonizó Sofía Vergara, que tuvo su estreno el 25 de enero. La delincuente colombiana llevó a sus espaldas su liderazgo en el negocio ilícito de las drogas entre Colombia y Estados Unidos, además de ser vinculada con al menos 250 homicidios. Pero, ¿cuál fue el crimen más atroz que cometió?

Griselda Blanco fue asesinada en Medellín en 2012 Instagram @michaelcorleoneblanco

Griselda Blanco nació en 1943 en Cartagena, en Colombia y, en la década de 1980, se convirtió en la primera líder del narcotráfico en su país natal. La narcotraficante fue apodada como “La viuda negra”, al atribuírsele el asesinato de sus tres maridos: Carlos Trujillo, Alberto Bravo y Darío Sepúlveda. Pero sus primeros pasos en el negocio ilícito fueron mucho antes, cuando la delincuente tenía apenas 12 años.

Según trascendió y se plasmó en el libro Cocaine Cowgirl, Griselda Blanco se acercó a un grupo de delincuentes cuando tenía 12 años, con los que participó de un secuestro y de un asesinato de un adolescente de su misma edad. Presuntamente, mataron al pequeño debido a que no obtendrían recompensa económica por su retención.

Una de las últimas fotos de Griselda Blanco Departamento de Correcciones de Florida

La delincuente tuvo cuatro hijos: Dixon, Uber y Osvaldo, de su relación con Carlos Trujillo; y Michael Corleone, con Darío Sepúlveda. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco fue asesinada cuando transitaba un mercado de Medellín, en Colombia, por un sicario que le propinó dos disparos.

La familia de Griselda Blanco demandó a Sofía Vergara antes del estreno de la serie en Netflix

El 25 de enero, aterrizó en Netflix Griselda, la serie sobre la líder del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos en la década de 1980. Bajo la dirección de Andrés Baiz, Sofía Vergara interpretó el papel protagonista, pero la familia de la delincuente demandó a la actriz antes del estreno de la producción de seis capítulos.

Antes del estreno de la serie de Netflix, Michael Corleone, el hijo menor de Griselda Blanco junto a Darío Sepúlveda, demandó a Sofía Vergara, según relató, por no contar con los derechos para relatar la historia de su madre.

Sepúlveda Blanco expresó en diferentes entrevistas que tenía la idea de llevar la vida de su madre a las pantallas y, además, planeó el lanzamiento de un libro que se titulará Mi madre, la madrina, en el que plasmará la vida de la narcotraficante más buscada y su vínculo como hijo.

Michael Corleone Sepúlveda Blanco, el hijo menor de Griselda Blanco Captura Carolina Rosario, Primer Impacto / YouTube

En tanto, el hombre consideró que la producción de Netflix utilizó de manera “indebida” las fotos, el relato y otros materiales sin remuneración ni permiso. “Me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo y el papel bien hecho, por qué no se acercó a la familia o por qué no se contactaron conmigo”, apuntó Michael Corleone acerca de Sofía Vergara y la productora del gigante de streaming. Y agregó que él es “el hijo menor, el que compartió con ella día y noche, el que sabía cómo hablaba, caminaba”. “Mi mamá y yo éramos muy cercanos”, advirtió.