escuchar

“Hoy es el gran comienzo de mi vida como padre de Lucio”, anunciaba en sus redes sociales José María Muscari hace un par de meses. “Mi hijo tiene 15 años y nos elegimos, nos adoptamos y la vida nos unió. ¡Gracias universo! ¡Gracias Lucio!”, sumaba en el mensaje que acompañaba una fotografía de ambos, con el adolescente de espaldas, porque “por su edad y por el proceso de guarda” por un tiempo no se puede mostrar su rostro. Esa misma semana, en diálogo con LA NACIÓN, el director teatral compartió la alegría de este nuevo paso en su vida: “ Estoy feliz. Emocionado. Movilizado. Sensibilizado. Y con todo mi foco en mi hijo. Solo deseo darle mi mejor versión, amor, atención, familia, felicidad y una vida juntos ”.

También en sus redes sociales, Muscari explicó cómo fue el proceso que llevó a Lucio a convertirse en su hijo: “Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón. Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos”, reflexionó.

Con respecto a cómo se conocieron, Muscari explicó: “Hace unos meses yo estaba de viaje, de vacaciones en Europa y un video de Lucio en las redes sociales que se hizo viral contando su historia desde Corrientes, me atravesó como un rayo y sentí algo inexplicable, una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante: ‘Es mi hijo’. Y con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo”. A esa conexión que sintió desde el primer momento con su hijo le sumó una tierna reflexión: “ Durante muchos años creí que sería padre de un bebé y hoy, a mis 47 años, amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer ”.

Este sábado, el director reveló que durante todo el proceso de adopción recibió el apoyo indispensable de Leonor Benedetto , quien pasó por la misma experiencia a principio de los años ochenta.“Leonor fue una de las personas más empáticas y amorosas no solo conmigo, sino con Lucio. Me ayudó muchísimo. Viajamos a Mar del Plata para verla a ella. Leonor es una mujer que tiene mucha sabiduría y como ella le contó a Lucio que también fue mamá adoptiva, se generó un vínculo y él me pregunta todas las noches por ella y cómo está la venta de las entradas de su obra, Perdida Mente ”.

Luego, Muscari reconoció: “A mí mismo me habitaba la ignorancia de pensar que adoptar era sinónimo de bebés. Por suerte me fui empapando del tema. Lucio tenía una historia muy particular, hizo un video que se viralizó, este video llegó a mí, y estuve entre los preseleccionados para adoptar. Para la adopción definitiva, creo que pasarán entre dos o tres meses más, pero él ya es mi hijo, vive conmigo, ya pedimos una vacante en el colegio”.

En plena pandemia, Leonor Benedetto fue como invitada al ciclo Los Mammones y allí desandó la historia que la une a su tercer hijo, Marcos. A principio de los ‘80, Benedetto fue voluntaria en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Allí conoció a un niño que había sido abandonado: “Era un enanito rubio de dos años y medio que atravesó ese inmenso salón corriendo hacia mí. Al llegar se abrazó muy fuerte a mis rodillas y me dijo ´¡llevame con vos!´. Estaba conociendo a Marcos, mi tercer hijo ”.

“Esa noche, mientras manejaba hacia casa, pensé que una persona acaba de decirme que la llevase conmigo. ¿Cómo ser indiferente a eso? ¡Yo no puedo desatender ese pedido! Marcos y yo nos elegimos. Recuerdo que cuando pedí la adopción dije: ‘La situación es esta: tengo dos hijos biológicos, estoy divorciada y soy actriz, por lo que entenderá que no tengo un sueldo fijo. Lo mío es con este niño. No estoy buscando otro. Es él y yo, o nada’. Y me acuerdo que le dije algo que pudo haber sonado amenazante, que si el nene no se venía conmigo debería demostrarme que iba a mandarlo a un lugar mejor que al lado mío. Al poco tiempo me llevé a Marcos a España. Y el juez firmó la autorización y mi guarda provisoria. Y lo hizo en una época difícil en la que se estaban expropiando niños y otro tantos nacían en cautiverio”, recordó.

“Tuve la adopción plena cuando volvimos de España. Ahí conocí a su madre biológica, que aceptó firmar con la condición de no perder el contacto con él. Algo a lo que, por supuesto, no me negaría jamás. Pero hasta el día de hoy nunca apareció, ni llamó”, contó tiempo después la actriz a LA NACIÓN. Y también habló de su experiencia como madre: “He transitado tres tipos de maternidad porque fui madre de una hija, de un hijo, y también adopté. No santifico la maternidad, así que no voy a decir que fueron los días más felices de mi vida. A mis hijos los he amado y los amo como a nada en el mundo, pero confieso que a veces lo he padecido también. La maternidad es una de las experiencias más ricas que he tenido nunca y ahora lo están siendo mis nietas, esas dos personitas que llegaron a mi vida y de las que me siento responsable. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que hago con ellas es para fabricar recuerdos que van a tener de mí cuando yo ya no esté ”.

Su hija María Antonieta Tuozzo es bailarina profesional de tango, vive en España, donde dicta clases y realiza exhibiciones; tiene una hija llamada Olimpia (16). Nicolás Tuozzo es cineasta, copropietario con Leonor de una compañía productora precisamente llamada El buen destino, y es padre de Matilda (13). Y Marcos Benedetto está radicado en Asunción, Paraguay, donde gerencia una señal subsidiaria sueca que transmite deportes.

LA NACION