Cuáles son las mejores películas de Spider-Man, según el puntaje de los fanáticos de Marvel

La espera de los fanáticos terminó y llegó a los cines Spider-Man: Un nuevo día, la cuarta película del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland. De esta manera, se descubrió qué fue de la vida de Peter Parker tras los acontecimientos de Spider-Man: Sin camino a casa y la audiencia quedó expectante por descubrir cuándo podría llegar la quinta entrega de Marvel Studios. Y como sucede en cada estreno, el público reanimó el debate sobre cuál es el mejor de los nueve filmes, divididos entre Tobey Maguire, Andrew Garfield y el mencionado actor británico.

Tras cinco años de espera -la tercera vez que la audiencia tiene que esperar esa cantidad de tiempo para volver a ver una película original de Spider-Man-, Un nuevo día tuvo su estreno y estuvo a la altura de las expectativas generadas en la previa, algo que se evidencia con los puntajes de la plataforma especializada Internet Movie Database (IMDb). En este sitio web, cualquier persona puede registrarse y dejar su calificación, lo que deja a las claras que la voz de los fans queda bien representada.

Spider-Man: Brand New Day | Tráiler final

Al observar los puntajes de las nueve películas de Hombre Araña, se puede corroborar cuáles son las “mejores”, al menos según los fanáticos de Marvel Studios. Además, como cada una tiene al menos 600 mil calificaciones de la audiencia, no se trata de un promedio aleatorio, sino que se consolidaron con el paso del tiempo.

Cuáles son las mejores películas de Spider-Man

Spider-Man: Un nuevo día (2026): 8.2

La primera en el ranking es justamente la más nueva, y la única que todavía no tiene demasiadas calificaciones: al 1 de agosto, es decir dos días después de su estreno, un total de 70 mil personas dejaron su voto en IMDb y el promedio actual es de 8.2 sobre 10.

El regreso de Spider-Man fue muy esperado por el público y la película tuvo una gran recepción Jay Maidment - EMPIRE inside lead photo

Al tratarse de la primera aparición del Peter Parker de Tom Holland desde 2021, el público tenía muchas dudas sobre qué hizo a lo largo de estos cinco años y las expectativas eran muy altas. Con sus casi dos horas y media de duración, se desarrolla de forma natural qué ocurrió y la participación de distintas figuras no es una simple utilización de las licencias de Disney, sino que cada personaje tiene una justificación lógica para aparecer en Spider-Man: Un nuevo día, además de las típicas sorpresas de Marvel Studios.

Spider-Man: Sin camino a casa (2021): 8.1

A la espera del paso del tiempo para observar cuál era el puntaje final de Un nuevo día, la anterior entrega que estaba en la cima del ranking era Spider-Man: Sin camino a casa, la icónica película que reunió por primera vez a los tres actores que interpretaron al Hombre Araña a lo largo de los años.

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire protagonizaron el cierre de la primera trilogía arácnida de Marvel Studios Instagram @tomholland2013

Esta producción es la única que tiene más de un millón de calificaciones por parte del público, con lo que alcanzó un promedio de 8.1 sobre 10. Además, al tratarse de un filme que llegó en medio de la salida de la pandemia del COVID-19, fue recibida con mucha emotividad por parte de la audiencia.

El Hombre Araña 2 (2004): 7.5

La segunda película protagonizada por Tobey Maguire fue, históricamente, la que mejor imagen tuvo con el paso del tiempo y la que más conectó con los fanáticos. Por eso, El Hombre Araña 2 tiene un 7.5 de calificación con casi 800 mil votos del público. En esta producción, el villano es Doctor Octopus (Alfred Molina), y siguen los problemas amorosos de Peter Parker con Mary Jane Watson (Kirsten Dunst).

El poster de El Hombre Araña 2 es uno de los más icónicos en la historia del cine Sony

El Hombre Araña (2002): 7.4

El inicio de la historia de Spider-Man siempre tendrá un lugar en el corazón de los fans de Marvel, ya que, tal como dijeron varios actores y actrices a lo largo de los años, es muy probable que sin El Hombre Araña, el género de superhéroes no tendría tanto éxito hoy por hoy. Este debut de Tobey Maguire lo enfrentó con el Duende Verde (Willem Dafoe) y fue el momento en el que la audiencia se enamoró del personaje. Por eso, acumula un promedio de 7.4 tras 980 mil calificaciones.

La vida de Tobey Maguire cambió para siempre tras convertirse en el primer Hombre Araña Sony

Spider-Man: De regreso a casa (2017): 7.4

La primera producción de Spider-Man en Marvel Studios fue muy esperada por la audiencia, ya que tuvo que ver pasar primero a Maguire y luego a Garfield para que Sony y Disney lleguen a un acuerdo para combinar sus universos. Tras el debut de Tom Holland en Capitán América: Civil War (2016), se generó un clima ideal para la llegada de su primera película como protagonista y la inclusión de Michael Keaton como el Buitre fue fundamental para ello. Así, con casi 815 mil calificaciones, consiguió la marca de 7.4.

De regreso a casa combinó a un viejo conocido como Iron Man con un ícono del género: Michael Keaton Sony

Spider-Man: Lejos de casa (2019): 7.3

La expedición de Peter Parker a Europa no fue tan bien recibida por el público y, si bien su calificación no es mala, es la peor puntuada de las cuatro de Tom Holland. En este caso, se trata de la primera película luego del traumático final de Avengers: Endgame, es decir el primer filme desde la muerte de Tony Stark/Iron Man. Aquí, la inclusión de Jake Gyllenhaal como villano no alcanzó para que el público quede satisfecho y el puntaje promedio es de 7.3 con poco más de 650 mil calificaciones.

Para los fans, Lejos de casa es la peor de las cuatro películas protagonizadas por Tom Holland Sony

El sorprendente Hombre Araña (2012): 7.0

Para muchos el mejor, para otros el peor Hombre Araña. El protagonismo de Andrew Garfield como Spider-Man generó todo tipo de controversias luego de la confirmación y posterior cancelación de El Hombre Araña 4 con Tobey Maguire. En este reinicio de la historia se mostró a un Peter Parker mucho más sufrido y oscuro, quien tuvo que afrontar demasiadas pérdidas en muy poco tiempo. Coprotagonizada por Emma Stone (Gwen Stacy) y Rhys Ifans (Lagarto), el público le dio una calificación de 7.0 tras 775 mil votos.

El cuestionamiento por la salida de Tobey Maguire provocó que Andrew Garfield tenga que llenar un vacío muy grande en los fans Columbia - LA NACION

El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro (2014): 6.6

La segunda “peor” película de Spider-Man es precisamente la secuela protagonizada por Andrew Garfield, donde termina por perder a su novia tras prometer a su fallecido suegro que iba a alejarse de ella para protegerla. Este giro argumental fue extremadamente oscuro para los fanáticos, quienes tuvieron la posibilidad de ver como villanos a Electro (Jamie Foxx) y al Duende Verde (Dane DeHaan). Con apenas menos de 600 mil calificaciones, el filme promedia un 6.6.

El sorprendente Hombre Araña 2 fue lo que provocó que Sony acepte sentarse a negociar con Disney para combinar sus universos Sony

El Hombre Araña 3 (2007): 6.3

Para la sorpresa de muchos, la “peor” producción con el icónico superhéroe es El Hombre Araña 3. En este caso, varios fans coinciden en que el problema fue el guion, donde Sony “obligó” al director Sam Raimi a incluir al personaje Venom a último momento y esto provocó que todo se sienta apurado. Además de Topher Grace como el mencionado villano, también estuvieron James Franco (Duende Verde) y Thomas Haden Church (Hombre de Arena).

Así como la segunda de Garfield significó su fin, la tercera de Maguire empujó al director a decirle adiós al personaje Sony

Por eso, entre otras razones, las 710 mil calificaciones le dan un promedio de apenas 6.3 sobre 10, lo que la deja como la peor película del Hombre Araña, al menos según la mayoría de los fanáticos de Marvel.