Rosalía, en Buenos Aires: incógnitas, certezas y las pistas del proyecto que la uniría a un argentino

Rosalía arribó a la Argentina el jueves a la madrugada, en un clima de total hermetismo y un importante despliegue de seguridad desde que descendió del avión hasta que llegó al hotel donde se encuentra hospedada. Sus primeras 24 horas en el país transcurrieron con un halo de misterio y cautela, sin mayores pistas sobre sus actividades en suelo argentino, a excepción de un proyecto musical que estaría tramando nada menos que junto a Bizarrap.

Rosalía arribó al país dos días antes de su primer show en el Movistar Arena, que será este sábado RS Fotos

Así llegó Rosalía al país

Tras finalizar su espectáculo del miércoles por la noche en Chile, Rosalía se dirigió al aeropuerto donde un avión privado (que había partido a las 20 de San Fernando para buscarla) la esperaba a ella y a un reducido equipo de 6 personas.

La intérprete de “La perla”, el hit que le valió una disputa virtual con el público local, aterrizó ayer alrededor de las 2:15 en FBO Ezeiza, el sector al que llegan los vuelos privados, y descendió de la aeronave por pista en medio de un operativo tan estricto por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que los fotógrafos allí presentes no pudieron captar el momento en el que la artista bajaba de la aeronave, una imagen que suelen tomar con cada famoso que arriba al país.

El avión que trajo a la cantante y a su equipo desde Chile, donde también brindó cuatro shows RS Fotos

Ya en suelo argentino, 4 camionetas de la productora local aguardaban por Rosalía: una a la que se subió la artista, otra para el personal de seguridad, la tercera para el staff y la cuarta para cargar valijas y demás equipamiento. Asimismo, 6 motos de la policía la escoltaron hacia su hotel, que sería el Four Seasons, ubicado en el barrio de Retiro.

Las primeras 24 horas de Rosalía en la Argentina

La reserva con la que se está manejando la cantante española luego de la polémica que se generó por el video de Mia Khalifa que compartió -y luego borró- en sus redes sociales es tal que tampoco se registró la habitual escena que suele acompañar la llegada de toda celebridad internacional, con sus fans agolpados en las inmediaciones del hotel esperando por un saludo desde el balcón.

Rosalía disfrutó de la nieve en la Cordillera de los Andes antes de llegar a Buenos Aires

Por el momento, tampoco se la vio salir para deleitarse con la gastronomía local o disfrutar de alguna actividad cultural como lo hizo el año pasado, que asistió a un concierto de Cindy Cats en el Microestadio de Ferrocarril Oeste, conoció a Charly García, fue a La Bombonera, grabó un videoclip en el Obelisco, dio algunas entrevistas en programas como Nadie dice nada (Luzu TV) y Otro día perdido (eltrece), se reunió con la escritora Mariana Enríquez en el bar Los Galgos y salió a comer con Lali Espósito, Úrsula Corberó y Emilia Mernes.

Sin embargo, es justo aclarar que el primer día de su estancia se lo debe haber tomado para descansar después de brindar cuatro shows en el país trasandino. Además, la cantante permanecerá en la Argentina alrededor de una semana -dado que su último show en el Movistar Arena de Buenos Aires será el jueves 6-, por lo que tendrá tiempo suficiente para eventualmente salir del hotel y emprender distintas actividades recreativas.

Rosalía en el Obelisco en 2025

El proyecto secreto de Rosalía y Bizarrap

Pese a la discresión con la que se está manejando, la intérprete de “Malamente” no estaría del todo quieta tras su llegada al país y un gesto curioso en las redes sociales llamó la atención de sus fans.

El rosario de Rosalía que llamó la atención entre sus fans por un posible proyecto secreto con Bizarrap

A pocas horas de su arribo, Rosalía compartió una serie de historias de Instagram con imágenes en la nieve de los Andes. Entre ellas, una foto suya con un primer plano del rosario que lleva colgado en su pecho. Hasta entonces, eso podría haber pasado desapercibido. Sin embargo, cobró otra relevancia cuando Bizarrap, horas más tarde, hizo algo similar en sus propias historias de Instagram.

Una de las dos publicaciones de Bizarrap que generó sospechas de una posible colaboración con Rosalía

El productor musical mostró un micrófono y dos rosarios. ¿Acaso están grabando un tema juntos en el hotel?

El productor musical publicó dos misteriosas fotos en lo que parece ser una habitación de hotel. ¿La ubicación? Él mismo se encargó de aclarar que es en Buenos Aires, Argentina. Y en ambas imágenes, muy similares entre sí, se puede ver un micrófono con dos rosarios colgando, un claro guiño a la estética religiosa de Lux, el álbum que Rosalía está presentando en su actual gira, que incluye cuatro shows en el Movistar Arena este sábado 1, el domingo 2, martes 4 y jueves 6 de agosto.