Ballet Estable del Teatro Colón: Mario Galizzi es su nuevo director

El martes 1 de febrero, la reconocida bailarina Paloma Herrera hizo pública su renuncia a la dirección del Ballet Estable del Teatro Colón , cargo que había asumido hace 5 años.

En sus redes, publicó la carta que le había enviado a María Victoria Alcaraz, directora general del Colón, y ese mismo día habló con LA NACION para explicar sus motivos . Entre otras cuestiones, habló de “problemas de base” y de las dificultades de tener “un cuerpo de baile de 100 y que bailen 50″. Sus afirmaciones, que tomaron por sorpresa a las autoridades del Colón, despertaron diversas lecturas sobre temas artísticos de la compañía que derivaron también en cuestiones ligadas a reclamos gremiales y de política cultural en relación a la gestión de un teatro público.

Con esa agenda de temas abierta, el miércoles por la tarde hubo una reunión entre Paloma Herrera y la directora del Colón. A las horas de ese encuentro, en la que no hubo marcha atrás en la decisión de la ex estrella del American Ballet, el Colón emitió un escueto comunicado que no hizo referencia alguna a los “problemas muy graves” que había transitado la exdirectora del Ballet Estable. En tono formal, luego de lamentar su partida, le agradecía “su abnegado aporte brindado a lo largo de estos años”.

Mario Galizzi en el montaje de El lago de los cisnes junto a Elizabeth Antunez y Miguel Klug DIEGO SPIVACOW / AFV

Esa misma tarde ya estaba en marcha el operativo de buscar a un reemplazante para dar por cerrada, lo más rápido posible, la abrupta partida de Paloma Herrera. Y así, un día después del primer comunicado, esta tarde se hizo el anuncio formal de que el maestro y coreógrafo argentino Mario Galizzi será el nuevo director del Ballet Estable del Teatro Colón, iniciando su tercera etapa al frente de la compañía. “Su incorporación jerarquiza la alta calidad artística del Teatro Colón”, sostuvo María Victoria Alcaraz en la información de prensa.

Por su parte, el flamante director del Ballet expresó: “El Teatro Colón es mi casa en la cuál no solamente me formé, sino también me cultivé tanto como intérprete, maestro y coreógrafo. Por eso, es una inmensa felicidad seguir estando para devolverle todo lo que me ofreció a lo largo de los años”.

Mario Galizzi se formó en el Instituto Coreográfico de Rosario y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Integró el Ballet del Teatro Argentino de La Plata y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Radicado en Alemania, integró la compañía de ballet de la Deutsche Oper am Rhein y fue primer solista de las Óperas de Hannover y Frankfurt.

Mario Galizzi y un nuevo regreso "a mi casa, al lugar donde me formé y me cultivé como intérprete, maestro y coreógrafo" Miguel Acevedo Riu

Al regresar a Argentina, se integró al Ballet del Teatro Colón del que fuera bailarín, maestro de baile, coreógrafo, director en dos períodos y asesor artístico. Creó sus propias coreografías y revisó las versiones integrales de Don Quijote, Giselle, El lago de los cisnes, La bella durmiente, La Sylphide y el escocés, Raymonda y La Bayadera. Recibió el Premio Elena Smirnova a la mejor coreografía (1984) por su obra Gloria, con música de Vivaldi, creada para Julio Bocca y Cecilia Mengelle en el Teatro Colón; y el Diploma de Honor a la trayectoria otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre muchos cargos fue director artístico del Ballet del Teatro Argentino de La Plata (2002/2003, 2011/2012), asesor artístico para la dirección del Ballet del Teatro Colón, asesor coreográfico del Ballet Nacional del SODRE (Uruguay), regente de la Carrera de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (2008/2009), director de ensayos de la São Paulo Companhia de Dança (2015/2016) y director de la Compañía Nacional de Danza de México (2016/2018).