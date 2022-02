Murió Ezio Frigerio, el escenógrafo italiano que trabajó con Giorgio Strehler y Nureyev, a quien hasta le diseñó su tumba

A los 91 años, falleció el escenógrafo y figurinista italiano Ezio Frigerio , autor de grandes trabajos para el cine, el teatro y la danza. Había nacido en Erba el 16 de junio de 1930 y murió en Lecco, en la orilla sur del lago de Como, Italia. Estudió Arquitectura en el Politécnico de Milán, donde se matriculó en 1948. No llegó a licenciarse y se anotó en el Instituto Náutico de Savona, embarcándose a navegar un tiempo breve como oficial de cubierta. Pero había otros rumbos que fue descubriendo de a poco.

Una vida marcada por el arte

En 1951 la pintura lo atrapó. Empezó a estudiar con el pintor abstracto Mario Radice, con quien entabló una sólida relación de amistad. Radice se convirtió en su maestro, su mentor. A mediados de los años 50 su vida se cruza con la de Giorgio Strehler, director ya del Piccolo Teatro de Milán, y este encuentro fue decisivo. Allí decide establecer el puente entre la pintura y el teatro.

Durante años, diseñó el vestuario de varias puestas de Strehler, para muchos, el más grande director teatral italiano de la segunda mitad del Siglo XX.. Su inmensa producción le llevó a colaborar con cineastas como Vittorio de Sica y Bernardo Bertolucci.

Iñaki Urlezaga con Ezio Frigerio, Franca Squarciapino y Andrian Fadeev, director del Yacobson Ballet, en la producción que montaron en Rusia en 2019

La figurinista Franca Squarciapino, su compañera de vida y de creación artística, colaboró en sus proyectos más influyentes que se presentaron en distintos escenarios del mundo De hecho, en 1996, Frigerio hizo la escenografía y ella, ganadora de un Premio Oscar por la película Cyrano de Bergerac, realizó el vestuario de la zarzuela Doña Francisquita que se presentó en el Teatro Colón.

En el Teatro Real, de Madrid, trabajó en 7 oportunidades en puestas de Mario Gas, Nuria Espert y Lluis Pasqual, el director catalán que trabajó en varias oportunidades con Alfredo Alcón. En 2017, Frigerio recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes del Estado español. Su vínculo se genera a partir de su amistad con el coreógrafo francés Roland Petit para quien diseñó Coppélia, El Cascanueces, y Cyrano De Bergerac hasta hacer Nana en la Ópera de París. “Ezio Frigerio es uno de los nombres señeros del teatro europeo de las últimas décadas”, ha destacado Joan Matabosch, director artístico del Real.

En 2019, su nombre estuvo asociado al bailarín argentino Iñaki Urlezaga. En diciembre de ese año, Urlezaga estrenó en San Petersburgo su versión coreográfica de La dama de pique, de Alexander Pushkin, una idea que partió de Andrian Fadeev, director del Yacobson Ballet. Ezio Frigerio diseñó siete cambios escenográficos mientras que Franca Squarciapino se ocupó del vestuario.

En sus redes sociales, el bailarín y coreógrafo comentó hoy: “Qué triste noticia es haberme despertado así. Hacía un mes que Ezio no estaba en sus mejores condiciones y bueno si bien era esperable, uno egoístamente jamás desea que eso vaya a suceder. ¡Tuve la dicha de trabajar con él, conocer su casa y su familia en fin todo su lado más entrañable, e imposible no recordar aún con risas su temperamento INDOMABLE que sostuvo hasta el final! Un artista único, culto, sensible e irrepetible, de un gran humanismo como solo los grandes tienen esa capacidad de ser. Ezio, con un conjunto de grandes artistas italianos indudablemente, ha contribuido a cambiar las artes escénicas del Siglo XX para siempre”.

Durante su larga trayectoria Frigerio también entabló amistad con el gran bailarín ruso Rudolf Nureyev. El afecto y la admiración entre ellos se trasladó al escenario. Hicieron Romeo y Julieta, para el London Festival Ballet; una nueva versión de El lago de los cisnes, en la Ópera de París; y La bayadera en octubre de 1992, último trabajo de Nureyev quien murió en 1993.

Frigerio diseñó la tumba de Nureyev por encargo de la fundación que lleva el nombre de esta figura clave de la danza del siglo pasado. Está ubicada en el cementerio de Sainte-Genevieve-des-Bois, en el llamado “cementerio ruso de París” ya que hay un alto porcentaje de exiliados e inmigrantes que fueron sepultados en él. La tumba diseñada por el artista italiano está compuesta por mosaicos de colores. Se ha convertido en una atracción turística. Al parecer, el mismo Nureyev le había pedido a su amigo, hoy fallecido, que le realizara ese último diseño.