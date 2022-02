El Teatro Colón lamenta la partida de Paloma Herrera mientras define a su reemplazante

La abrupta renuncia de Paloma Herrera a la conducción del Ballet Estable del Teatro Colón causó sorpresa puertas adentro del primer coliseo como afuera. En la carta que le mandó a la directora de la sala, María Victoria Alcaraz, a la que tuvo acceso LA NACION, se refirió a “problemas muy graves que me afectaron muchísimo”. Uno de los aspectos más críticos para Herrera es la conformación del cuerpo de baile que “tiene un cuerpo de 100 bailarines pero bailan 50. Yo siempre fui muy idealista, creí que podía cambiarlo, que los jóvenes pudieran tener oportunidades, elegir la gente que merece bailar y veo que no es posible”, detalló luego haciendo alusión a temas que exceden a lo artístico y que apuntan a aspectos gremiales y a la gestión de un teatro público aunque, como la primera figura del American Ballet detalló en otro reportaje, ella no habla de política ni de cuestiones gremiales porque no es lo suyo.

Sus declaraciones, inevitablemente, despertaron diversas interpretaciones y lecturas. Federico Fernández, primer bailarín del Colón, trató de despejar rumores en sus redes sociales: “El Ballet Estable del Teatro Colón no está de paro. Terminamos la temporada 2021 el 18 de noviembre y desde ese día no se nos convocó más a trabajar (teniendo presente los dos años de pandemia)”. Y agregó: “menospreciar al trabajador municipal pero a la vez sacar provecho de los contratos del estado merece un análisis más serio.”

Como estaba previsto, hoy a las 14, la directora general del Colón, recién llegada de sus vacaciones, se reunió con la exdirectora del Ballet Estable. Paloma Herrera había deslizado que salvo que se produzca un milagro, no había marcha atrás. El milagro, entonces, no se produjo. El comunicado del Colón, en el que prevalece el tono formal y cortes que intenta bajar el tono a renuncia, dice lo siguiente:

“ El Teatro Colón lamenta la renuncia presentada por Paloma Herrera al cargo de directora del Ballet Estable con fecha 31 de enero de 2022, a través de un correo electrónico dirigido a la Dirección General del Teatro. Hace 5 años, en Febrero de 2017, el Teatro Colón la convocó por su trayectoria intachable como bailarina para iniciar un nuevo desafío en su carrera como directora del Ballet Estable. Desde entonces se le brindó absoluta libertad para diseñar su estrategia de conducción del ballet, y se la acompañó institucionalmente durante toda su gestión, entendiendo que es una tarea compleja y exigente. El Teatro Colón está agradecido por su abnegado aporte brindado a lo largo de estos años.”

Tras cinco años de gestión a cargo de Paloma Herrera, el Ballet Estable del Colón está a la espera su nuevo director Máximo Parpagnoli/Teatro Colon

Mientras tanto, la dirección de la sala ya está pensando en su reemplazante que, intenta, darlo a conocer en algunas horas . Si bien Paloma Herrera, quien había asumido el cargo hace cinco años –luego de la compleja gestión de Maximiliano Guerra–, afirmó que estaba avisando a bailarines invitados, maestros y coreógrafos previstos para esta temporada de su desvinculación, desde el Colón no ponen en duda la temporada del Ballet ya que los contratos como los acuerdos están firmados. El primer título será Giselle, según coreografía de Gustavo Mollajoli, y que tendrá a Natalia Osipova, del Royal Ballet de Londres; y a Isaac Hernández, del English National Ballet, como figuras invitadas.

Como señaló en su carta Paloma Herrera, su partida se precipitó luego de la reunión que tuvo con el director ejecutivo del Teatro Colón (Martín Boschet) a finales de año, con el objetivo de conversar acerca de la presente temporada. “Me hizo saber que para 2022 tiene una lista de los maestros que vendrán, que se harán audiciones para las categorías de principales y solistas, pero sólo para algunos. Los que él elija no harán audiciones y quedarán, y el resto que tenía la categoría por méritos ganados volverían al cuerpo de baile y audicionarían, pero sería yo quien debería hacerme cargo de esta decisión frente a los bailarines por ser la directora. Que tengo la obligación de hacer bailar a todos los bailarines, más allá de su edad y su condición físico-técnica”, señaló. En la reunión de hoy por la tarde, Boschet no estuvo presente.