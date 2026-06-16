Danzar por la paz mantiene la antorcha de su misión benéfica y rinde tributo a Mercedes Sosa

El arte y la solidaridad mantienen relaciones con inagotables ejemplos; las más sólidas, se sostienen en el tiempo en pos de una misión. Es el caso de Danzar por la Paz, la gala a beneficio de Unicef, con más de una década de trayectoria al cuidado del bailarín y coreógrafo Leonardo Reale, que pone en el escenario por una única noche a artistas de distintas vertientes con un objetivo común: mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes.

El miércoles 17 de junio, a las 20.30, se realizará la 21° edición de este espectáculo en el teatro El Nacional y en esta oportunidad estará dedicado a celebrar la Voz de Mercedes Sosa: los artistas y compañías participantes realizarán una obra coreográfica inédita especialmente para esta noche, que además contará con la participación de Nahuel Pennisi. Icono indiscutido de la música latinoamericana, será a través de la danza que se reconozca e interprete su legado.

Nahuel Pennisi MBONETTO - Sony Music

Tango, folklore, danza contemporánea y urbana tendrán su momento de la mano de intérpretes como: Marcos Ayala y Paola Camacho, Vendaval Compañía de Danza, Jonathan Lazarte y Jimena Visetti, Danzan Hechas Tierra, Florencia Passoni y Rubén Forlin, Identity Company, Lucía Bargados y Juan Manuel Jauregui, Ballet Flor de Amankay, Elenco Concertado del Teatro del Bicentenario de San Juan, Isaac Gardella y Maia Roldán.

Las últimas entradas están disponibles en Plateanet y boletería del teatro (Corrientes 960), desde $ 15.000.