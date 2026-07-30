Alejandro Fantino apuntó contra Verónica Llinás: “¿Quién debería financiar el acceso a la cultura?”

Alejandro Fantino abrió una nueva discusión por los subsidios al teatro y compartió en sus redes sociales un video para respaldar una propuesta de Tomás Dente dirigida a Verónica Llinás. En ese contexto, planteó que las producciones teatrales podrían implementar un sistema de entradas sociales financiado con recursos propios, sin recurrir al Estado.

El conductor acompañó la publicación de Dente con una pregunta que abrió el debate: “¿Quién debería financiar el acceso a la cultura?”, escribió. Y agregó: “En la discusión por los subsidios al teatro, aparece una propuesta para ampliar el acceso con entradas sociales, pero financiadas por las propias producciones y no por el Estado”.

“Yo no soy de la idea del Estado totalmente ausente, pero tampoco del Estado bobo que mucha gente pregona, y menos del que tiene que darle de comer en la boca a todos y sobre todo a aquellos que no lo necesitan, como ustedes", señaló Fantino

En el video, Fantino destacó los cuestionamientos que Tomás Dente había realizado previamente y expresó: “Brillante lo que piensa Tomi Dente sobre Verónica Llinás y la propuesta que le hace: ‘Usted que representa todo lo social, todo lo que el Estado debe hacer por aquellos que menos tienen...’”, apuntó primero dirigiéndose a la actriz. Y continuó: “Yo no soy de la idea del Estado totalmente ausente, pero tampoco del Estado bobo que mucha gente pregona, y menos del que tiene que darle de comer en la boca a todos y sobre todo a aquellos que no lo necesitan, como ustedes”.

Luego centró el planteo en el precio de las entradas y en la posibilidad de generar alternativas para que distintos sectores puedan acceder a los espectáculos. Dente había hecho referencia a una obra protagonizada por Llinás señalando: “Hace dos años que su obra de teatro [Una navidad de mierda] es absolutamente taquillera. En tu teatro Premier las políticas son de no descuento, ergo, un jubilado tiene que pagar el total de la entrada, entre 70 y 75 mil pesos... A ver si vos, que sos tan empática, tomás cartas en el asunto”, llegó a sugerir.

A partir de esa reflexión, Fantino amplió la propuesta y mencionó la posibilidad de que las propias producciones destinen una parte de la capacidad de las salas a ofrecer localidades a precios reducidos. “Le tiro otra propuesta, señora, por qué no llevan El kiosco, por ejemplo la película de Echarri, hagan la obra de teatro, por qué no propone a su producción, a Pablo Puiggari (RGB Entertainment) o Gustavo Yankelevich, que haya un 20% de aforo de la sala para gente del interior con escasos recursos, barrios carenciados, jubilados, maestros y gente con ganas de ver teatro y que no puede acceder, con entradas a 15.000 pesos, pero con la suya, no con la nuestra. Con la tuya”, enfatizó el conductor.

De esta manera, Fantino propuso que el acceso a la cultura pueda ampliarse a través de un esquema de entradas sociales sostenido por las productoras y los responsables de cada espectáculo. Su planteo se produjo en medio de una discusión que comenzó días atrás y que involucró a artistas, conductores y figuras del ambiente teatral. El periodista había sugerido a Tomás Fonzi “agarrar un Uber” después de que el actor hablara de la falta de trabajo entre los artistas y manifestara su preocupación por la escasez de producciones de ficción y las dificultades laborales que enfrentan muchos actores en la actualidad.

Las declaraciones de Fantino contra Tomás Fonzi

La polémica tuvo un capítulo posterior días atrás durante la entrega de los Premios Pinti. El elenco de Una Navidad de mierda, del que forman parte tanto Fonzi como Llinás, subió al escenario para recibir el galardón a Mejor comedia y aprovechó el discurso para responder, con ironía, a las palabras de Fantino.

Alejo García Pintos, también protagonista en la obra, señaló primero: “Qué hermosa familia, qué lindo es encontrarnos. No me quiero poner muy solemne, pero qué hermoso es hacer teatro, qué hermoso que venga el público y qué feo que nos manden a manejar un Uber... Hace 2500 años que hacemos teatro, desde Grecia hasta ahora, y vamos a seguir 2500 años más. Viva el teatro”.

Luego tomó la palabra Llinás, quien mantuvo el mismo tono humorístico al celebrar el trabajo de sus compañeros de elenco: “Tomás dejó el Uber para estar acá”, bromeó.

La actriz, luego de los comentarios recibidos por parte de Dente, se tomó un momento para contestar en sus redes sociales: Es notable como algunos paladines de la libertad de mercado y del trabajo privado no comprenden el significado del concepto ‘empresa privada’ y me critican por no hacer descuentos para jubilados en #UnaNavidadDeMIerda. Yo ejerzo mi empatía en silencio y a costo de mi propio bolsillo, no del del productor, ni de la sala teatral, que como todo emprendimiento privado, tiene el principal (y por lo general único) objetivo de ganar dinero", señaló Llinás en su cuenta de X.

Es notable como algunos paladines de la libertad de mercado y del trabajo privado no comprenden el significado del concepto "empresa privada" y me critican por no hacer descuentos para jubilados en #UnaNavidadDeMIerda.

Yo ejerzo mi empatía en silencio y a costo de mi propio… — Verónica Llinás (@VLlinas) July 29, 2026

“Quienes podrían ofrecer esos descuentos y entradas baratas para los que no pueden costearlas serían los organismos y teatros estatales, organismos que estos mismos paladines quisieran destruir. Tengo la conciencia tranquila, de haberles dado a miles de espectadores muchas alegrías completamente gratuitas, y no necesito justificarme en absoluto. Este mensaje solo busca hacer notar lo paradójico de ciertos discursos", finalizó.