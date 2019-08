La vuelta a casa: dos bailarinas argentinas coinciden en un elenco internacional

Scheller y Losa, listas para la gala de Buenos Aires Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Ana Sophia Scheller y María Celeste Losa se presentan en un espectáculo con artistas de todo el mundo; idas y venidas de hacer carrera afuera

Apenas se conocen. "De Instagram", digamos, pero enseguida congenian. Pasaron más de dos años sin volver a su país: Ana Sophia Scheller vive en los Estados Unidos y María Celeste Losa, en Italia. Y en esta extraña calidad de visitantes de su propia tierra, ambas bailarinas hacen su vuelta a casa para participar, hoy y mañana, en la IX Gala Internacional de Ballet de Buenos Aires.

Scheller fue parte ya de este espectáculo anual desde su primera edición, en 2011; para Losa, es toda una novedad, aunque días atrás participó de la versión paraguaya que por primera vez las galas presentaron en Asunción.

Junto con Daniel Ulbricht, excompañero en el New York City Ballet (NYCB), Ana Sophia hará Tarantella y el pas de deux "Embraceable You", de Who Cares?, con música de Gershwin, dos obras de Georges Balanchine. Pocos bailarines saben de Balanchine como los que hicieron carrera en el NYCB, cuna profesional de Scheller. Ahora, después de una experiencia de dos años en California, acaba de dejar San Francisco para apostar por el Ballet Nacional de Ucrania. Así, el Kiev le podrá dar el repertorio clásico tradicional que ella busca a esta altura.

Pasó tanto en los Estados Unidos -desde que se fue de la Argentina, donde se formó en el Instituto del Colón (ISA), para perfeccionarse en la escuela del American Ballet-, que ahora, a los 32, el cambio es también importante en lo personal. "Estoy contenta de la decisión que tomé. Me voy con mi novio, Nicolai Gorodiskii", cuenta Scheller. Nacido en Ucrania, él llegó a nuestro país cuando recién había aprendido a caminar, y aunque prometía como futbolista, se formó en el ISA. En septiembre, para el Kiev, harán juntos El lago de los cisnes, una obra que hace un año convocó por primera vez a Scheller hasta la troupe ucraniana. Le gustaría bailar más acá, hacer una gira por el interior, tal vez. Cree que la nueva compañía le dará más libertad para avanzar con estos planes.

A la altura de Milán

María Celeste Losa tiene 23 años, la sonrisa más grande de la ciudad de La Plata y una figura más estilizada, imposible: mide 1,76, lo que hace que por lo menos gane unos diez centímetros más sobre las puntas. La que acaba de terminar fue su cuarta temporada en La Scala (la primera como solista) y la que comienza le dará su primer rol principal para un clásico completo, Sylvia, en la nueva producción para Milán de Manuel Legris (la estrella francesa está en Buenos Aires como jurado en el concurso internacional para el Ballet del Colón).

De adolescente, Losa integró el Ballet Concierto y luego, la Compañía Nacional, que también dirigió Iñaki Urlezaga. Pero a los 19 decidió probarse afuera. "Eran mis primeras vacaciones en Europa. Fui a tomar clases al Royal Ballet de Londres y me enteré de que había audición en Milán, así que como tengo la suerte de ser también italiana, me anoté. Pero cuando ese día fui especialmente a La Scala, los papeles no habían llegado y no me dejaban entrar", cuenta. Tuvo que esperar que se presentaran todos los demás postulantes, mientras ella elongaba en un rinconcito. "Algo", que no sabe bien qué, le vieron, porque la convocaron a una clase para el día siguiente, que terminó con la oferta de un contrato. Otra de esas historias de revancha que cada tanto sorprende (para bien) a un argentino en el mundo.

En tres meses, María Celeste desarmó su vida en la Argentina, estudió un poco de italiano y se mudó de país. Su sonrisa sigue siendo la más grande de La Plata, lo que quiere decir que tomó el camino correcto. Aquí, con el australiano Emilio Paván (primer solista en la Ópera de Munich), hará Progetto Händel (coreografía de Bigonzetti con música de Handel, claro), y un Cisne negro diferente del que tradicionalmente se presenta. "Un buen desafío", abre la puerta a la novedad.

Para agendar

La IX Gala Internacional de Ballet de Buenos Aires se presentará hoy y mañana, a las 20.30, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Entradas desde $ 800.

Además de James Whiteside (ABT), Ana Sophia Scheller y María Celeste Losa (Scala de Milán), con sus partenaires, bailarán en esta edición Katherine Barkman (Washington Ballet) y el chileno Sebastián Vinet, Anna Osadcenko y Jason Reilly (Stuttgart Ballet) y los artistas del reconocido Circo La Arena de Gerardo Hochman.