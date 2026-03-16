Se suspenden las funciones de Marianela Núñez en el Teatro Colón

En medio de una gran expectativa por su presentación en El Lago de los cisnes y a cinco días de la primera de sus dos funciones en el Teatro Colón, la bailarina del Royal Ballet de Londres Marianela Núñez tuvo que suspender sus presentaciones en Buenos Aires por una lesión. Las entradas para verla se habían agotado en febrero en menos de media hora. La artista argentina, que el próximo lunes cumplirá 44 años, protagoniza un fenómeno artístico y de público que el año pasado alcanzó su pico máximo, entre el reconocimiento internacional y el fervor local que se acrecienta con cada nueva visita.

Núñez, que venía transitando una dolorosa molestia en la zona de la cintura, se resbaló en escena durante el show el viernes en el segundo acto de Giselle en la Royal Opera House, en Covent Garden. Ahora, un espasmo lumbar le impide continuar con su agenda tal como estaba prevista, al menos, tras una semana de reposo, fisioterapia y seguimiento del equipo de especialistas.

Cuando la inflamación baje, podrá retomar las actividades de un año muy especial para la bailarina argentina, que tendrá en el verano europeo su primer gran espectáculo de autor, Timeless, “una celebración del arte perdurable de la aclamada bailarina del Royal Ballet, y de la compañía y el público que tanto ama”. Del 29 de julio al 2 de agosto, el programa curado por Marianela Núñez -en el que por supuesto ella bailará- será también un homenaje al teatro que se convirtió en su casa desde hace 28 años.

Marianela Núñez, en "El Lago de los Cisnes", título con el que delitó en 2023 en Buenos Aires Film & Arts

Desde el miércoles, el Ballet Estable está presentando el título más representativo y aclamado del repertorio clásico, con el que la compañía abrió la temporada 2026, la segunda con Julio Bocca como director. Los espectáculos de El lago de los cisnes continuarán como estaba previsto hasta el domingo 22 -fecha en que Núñez hubiera hecho su última actuación, con el bailarín invitado Alejandro Virelles-. El Teatro Colón anunciará próximamente cómo se procederá con las entradas adquiridas y los roles protagónicos, que serán asumidos por aristas de la casa.

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