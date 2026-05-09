La FIFA confirmó los artistas de las tres ceremonias inaugurales del Mundial 2026

La cuenta regresiva comenzó. Los ojos del planeta ya están puestos en el comienzo del Mundial de fútbol 2026 y nadie duda de que el deporte será el protagonista durante toda su marcha. Sin embargo, la ceremonia inaugural del gran encuentro deportivo genera tanta ansiedad como intriga.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, se establecerá un nuevo hito con la celebración de tres ceremonias de apertura que se llevarán a cabo en México (el 11 de junio), Toronto y Los Ángeles (el 12 de junio). De esta manera, Canadá, México y Estados Unidos darán inicio al evento de la mano de artistas de alta proyección internacional.

Alanis Morrisette, una de las convocadas para el show de apertura en Canadá Photo © David Corio - Redferns

Tres ceremonias inaugurales

México será la primera nación del torneo en inaugurar la trilogía de ceremonias de apertura el jueves 11 de junio con una celebración en el Estadio Ciudad de México. El show tendrá lugar 90 minutos antes del inicio del partido que México disputará con Sudáfrica. Allí, en el Estadio Azteca se reunirán algunas de las voces latinas más reconocidas en la industria de la música a nivel mundial. Entre los artistas convocados se destacan Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Luego, el viernes 12 de junio, será Estados Unidos quien le dará la bienvenida al mundo desde Los Ángeles. La ceremonia de apertura tendrá lugar 90 minutos antes del partido inaugural en el que Estados Unidos enfrentará a Paraguay.

La celebración en la ciudad californiana la encabezarán las superestrellas Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas de renombre mundial que aún están por anunciarse. “La ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026. La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Katy Perry, una de las figuras elegidas Instagram (@katyperry)

Será también el 12 de junio, cuando Canadá haga lo propio para inaugurar la Copa. Canadá se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en su partido inicial, lo que significará que, por primera vez en este torneo, la selección masculina de Canadá disputará un encuentro en su país, un momento histórico para el fútbol de ese país.

Para este show se confirmó la presencia de reconocidos artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Michael Bublé, uno de los artistas convocados para la apertura del Mundial en Toronto Joshua Mellin

La canción oficial del Mundial

Esta semana Shakira anunció el estreno de la canción oficial del Mundial 2026 mediante un tráiler en Instagram. Allí, la cantante colombiana apareció junto a sus bailarines en el estadio Maracaná y entonó las primeras estrofas de este himno que pretende hacerse viral en todo el planeta. Su lanzamiento oficial será el 14 de mayo.

La barranquillera se mostró orgullosa de ser la figura que representa al planeta en esta competencia de fútbol que enfrentará a 48 naciones. “Aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo”, escribió Shakira en el posteo que rápidamente se viralizó y provocó la reacción de miles de usuarios.

El vestuario, ritmo y baile recuerdan a “Waka waka” de 2010 y “La la la” de 2014, por lo que se interpretó como un gesto de la artista en su crecimiento a lo largo de estos años, siendo una de las cantantes que representó musicalmente a la Copa del Mundo.

El videoclip comienza con un enfoque a partes de las pelotas de los últimos Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y la triada 2026. En todas ellas se plasmó un logo, colores y símbolos culturales que homenajean a los países anfitriones.

Luego aparece Shakira en escena con el estadio Maracaná de fondo y ella se acerca hasta el medio. Mientras tiene la pelota en la mano, se dispone a bailar entre un grupo de bailarines posicionados en forma de triángulo.

El ritmo es pegadizo y todos realizan movimientos alegres. En ese mismo tiempo, Shakira entona las primeras frases.

Mientras ella luce un atuendo con los colores de la bandera de Colombia, el resto de los bailarines también representan a los suyos. En total son 48 personas en el campo de juego y no es menor el detalle de quién lleva la camiseta del seleccionado argentino, ya que se posiciona al lado de la cantante.