Rating. Cuánto midió la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a la televisión tras tres semanas de ausencia por una fuerte bronquitis que la obligó a hacer reposo. La conductora fue reemplazada por su nieta, Juana Viale, que se encargó de cuidar el lugar y contar las novedades sobre su salud. La recuperación no fue sencilla y la diva tuvo que seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico personal, que le impidió ser parte de la celebración de los premios Martín Fierro de la moda. “Siguiendo la recomendación de mi médico, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año”, escribió la Chiqui en sus redes.

Para su vuelta a la televisión, Mirtha Legrand eligió una “mesaza” repleta de actores: Mariano Martínez, quien debutó en la conducción de La jaula de la moda, Elena Roger, que protagoniza Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, una ópera rock del Teatro San Martín, con 55 canciones de Charly García y un elenco de 30 artistas; Fernanda Metilli, una de las protagonistas de Las chicas de la culpa y Juan Leyrado, que está interpretando a Domingo Faustino Sarmiento en un unipersonal.

La competencia de la noche

Como sucede todos los sábados, Mirtha compitió con el debate de La noche de los ex Gran Hermano. Robertito Funes Ugarte acompañado por Lucila ‘Tora’ Villar, Romina Uhrig, Luchi Patrone, Ulises Apostolo, Tomás Balmaceda, Agus Rey y Ariel Ansaldo, debatieron todos los temas de la semana. Con 6,3 puntos Telefe comenzó liderando la franja.

“Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo soy una leyenda y la leyenda continúa”, dijo la Chiqui mientras presentaba su vestido hecho por Claudio Cosano. “Yo tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar, por eso no vine. Tomé antibióticos, de todo. Le quiero agradecer a mi nieta Juana que me reemplazó. ¡Vamos a tener una mesa inolvidable hoy! Vine hoy porque no quería faltar más, quería estar en mi programa”, contó con 3,3 puntos, segunda en la franja.

En la pantalla de Telefe, Sol Abraham, Brian Sarmiento, Nazareno Pompei y Martín Rodríguez debatieron sobre quiénes serían los protagonistas del versus de la placa de nominados del lunes. Los que están en la cuerda floja son Danelik Star, Franco Zunino. Emanuel Di Giooa, Daniela de Lucía y Cinzia Francischiello. Dentro de la casa, los jugadores disfrutaban la fiesta de los sábados con 6,6 puntos.

Por su parte, Mirtha Legrand, fiel a su estilo, recorrió la vida y obra de todos sus invitados con la precisión que la caracteriza. Elena Roger contó que con más de 30 artistas en escena y una banda en vivo, protagoniza una ópera rock que es un éxito de público en el teatro San Martín. Luego, junto a Mariano Martínez, la Chiqui recordó cuando hizo una participación para Son amores con todos los protagonistas de la tira de Eltrece. Por su parte, Leyrado relató cómo preparó el unipersonal de Sarmiento, la clase. “Cuando empecé a conocer su vida y su historia, me di cuenta que no sabía nada sobre él. Encontré un hombre apasionado de su tiempo, al que se lo juzga desde el desconocimiento”, dijo el actor. Fernanda Metilli repasó el suceso de Las chicas de la culpa, tanto en teatro como en televisión.

La noche de los ex lideró la franja del prime time con un pico de 7,1 puntos y fue seguido por más de 450.000 individuos. Por su parte, La noche de ML llegó a los 3,7 y Secretos verdaderos, con un mano a mano entre Luis Ventura e Ian Lucas, ganador de Masterchef Celebrity, tocó una marca máxima de 1,5.