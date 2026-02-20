Una novedad a la hora del crepúsculo y cinco regresos para no perderles el paso

El año arranca... ya arrancó; toma ritmo, aunque todavía la cartelera de espectáculos se viva con calor de verano, en un tiempo que late a pretemporada. En materia de danza, la semana pasada el Teatro San Martín abrió 2026 con el homenaje Stekelman en tres tiempos, excelente propuesta que retornará al Parque Centenario del 6 al 8 de marzo, y en la escena independiente empezó el “operativo retorno” de distintas obras que se quedaron con ganas de más en 2025. A esta altura, son varias las propuestas de pulso contemporáneo que abren la oferta para ver estas semanas.

Arquitectura, paisaje y danza al atardecer

La Cúpula del ex CCK sabe bailar bien. Aprendió después de diferentes programas de danza contemporánea que las gestiones que tuvieron a su cargo el centro cultural, actual Palacio Libertad, programaron en este espacio privilegiado para experimentar con un singular e irrepetible paisaje de la ciudad como telón de fondo. Este es el caso de Crepusculares, que hará uso del atardecer como escenografía natural para su propuesta, que comenzará este fin de semana.

Crepusculares

Se trata de un ciclo de obras de danza, performance y arte contemporáneo que en el crepúsculo porteño presentará piezas repensadas desde el movimiento para ir del anaranjado o el rosado hacia los contraluces y sombras. La idea de trabajar con la luz natural no es nueva para Inés Armas, programadora del área de danza en el centro cultural que dirige Valeria Ambrosio. “El atardecer en La Cúpula es un espectáculo en sí mismo”, dice, y le da el crédito a la conjunción de arquitectura y paisaje que es cómplice necesario de esta iniciativa.

Armas convocó a directores de piezas que recordaba con interés haber visto en otros escenarios y que, creía ella, podrían “utilizar la condición lumínica de forma virtuosa”. Es decir: no se trata de trabajos de sitio específico, pero en el ejercicio de repensarlos para el espacio están bastante cerca de ello. “Hay una transformación”, recalca la coreógrafa y maestra, que numera las tres primeras obras que se podrán ver a partir de mañana. En Instalación 1 (este sábado y domingo, a las 19.30, con dirección de Abril Ibaceta Urquiza), las intérpretes que integran el grupo Arquitectura y Cuarteto hacen, por encastre, una escultura viva que se puede ver de tres frentes distintos. El 28 de febrero y 1° de marzo, un poco más temprano (a las 19), continuará con Que haya insistencia (contacto físico y tensión, con distintas energías y fuerza), para un grupo de diez bailarines que dirige Jesús Guiraldi, una investigación que ya tuvo su paso previo por Planta Inclán. Mientras que La gran miseria, rituales escénicos para una misericordia compartida, dúo de bailarines contemporáneos argentinos con base en Berlín, Carlos Osatinsky y Fernando Pelliccioli, estará en La Cúpula el 7 y 8 de marzo. A continuación, Crepusculares quedará como una cita con periodicidad mensual, el primer fin de semana de cada mes, empezando esta modalidad en abril con la reposición de Emociones dedicadas, de Florencia Vecino, adaptada a estas condiciones de espacio y luz.

Los bailarines David Gómez y Julieta Zabalza, entre papeles y sellos, en "Asuntos internos", una obra en una oficina Paula Cappeletti

Rutinas de una oficina fuera de serie

Más que un espectáculo, Asuntos internos es una experiencia de la que nadie queda al margen. Cuatro bailarines y un cantante, compenetrados con sus roles y rutinas en una oficina fuera de serie, atienden al público y organizan el derrotero del curioso papeleo que los convoca. A través de los cuartos, pasillos, patios y ventanas muy aptas para voyeurs, la obra sumerge al público en “un trámite improbable”, con “un elenco de burócratas” en algo parecido a “un ejercicio de autoconocimiento”, por citar algunos de los elementos con los que se define el nuevo trabajo de Florencia Werchowsky. Estrenado por pocas funciones la última primavera, volvió en el final del verano con nuevos “turnos”: de jueves a sábado, a las 20 y 21.30, domingo, a las 19 y 20.30. Con anticipación (la capacidad es limitada) se sacan las entradas, a $22.000, en Alternativa Teatral. Como en una cita a ciegas, tras la reserva, se obtendrá un punto de encuentro en Retiro, sobre la calle Esmeralda, muy cerca de Libertador. El resto es dejarse llevar.

El coreógrafo y bailarín Juan Onofri Barbato, en "Veneno", que traslada la acción al Microcentro

Veneno se muda de terraza

Unipersonal de Juan Onofri Barbato estrenado en el marco del ciclo de experimentación Cabina escénica, de la Fundación Andreani, Veneno regresa a la cartelera, pero se muda de terraza: desde el 28 de febrero, estará los sábados, a las 16.30, en Arthaus. Un intérprete a la intemperie, pone cada célula de su cuerpo a merced de este solo “anfibio y furibundo”, en un tour de force físico y gestual que da despliegue a desbordes, tics, exabruptos y transformaciones. Es un hombre desquiciado, que escala en sus estados y, ahora, alcanza el séptimo piso de Bartolomé Mitre 434. Performance recomendada para mayores de 13 años, con entrada a $ 13.000.

Carla Rímola y Diego Frenkel, en "Frenkeltronic", que copará los domingos de Artlab Lucas Ober - Gentileza FRENKELTRONIC

Electrónica para bailarines replicantes

El derrotero de Frenkeltronic, concierto de música electrónica para bailarinas “replicantes” (y muchas más almas danzantes en la pista de baile), llegará los domingos de marzo, a las 19, a Chacarita. Y a priori pareciera no haber mejor espacio que Artlab, dedicado a las artes digitales, para este espectáculo que tuvo capítulos anteriores en diversos escenarios. El capitán de la nave y voz cantante es Diego Frenkel (La Portuaria), y en esta ocasión, sus androides de cuerpos desnudos, como salidos de una idéntica matriz, son tres: Lucía Cuesta, Andrea Pollini y Carla Rímola, integrante estable en todas las formaciones de esta odisea, que se saca así los guantes de goma amarillos de la “encargada de limpieza” de Asuntos internos, para reencarnar en su faceta robot.

"Acto blanco", de Timbre 4 al Palacio Libertad

El canon clásico, en cuestión

El romanticismo y la danza contemporánea se encuentran en los cuerpos de cuatro chicas superpoderosas para Acto blanco, que doce años después de su estreno, y tras una exitosa temporada en 2025, siguen manteniendo encendida una conversación con el canon del arte clásico y la figura femenina, entre el homenaje y el cuestionamiento. Con idea y dirección de Laura Figueiras y Carla Rímola, e interpretado, además, por Ayelén Clavin, Julia Gómez y Paola Yaconis, regresará por una única función el 5 de Marzo, 20.30, a Timbre 4 (México 3554; desde $20.000). Luego, en abril, abrirá un nuevo ciclo de danza contemporánea en la Sala Argentina del Palacio Libertad, que se programará los miércoles, con entrada libre.

"Mi joven vida tiene un final", de Pablo Rotemberg, regresa al Espacio Infinito del Borges Lucía Gutierrez

¿Quieres ser Norma Desmond?

Al borde del año, en el relevante Espacio Infinito dedicado a la experimentación para la danza y la performance que renació en el Centro Cultural Borges de la mano de Adriana Barenstein, se estrenó en noviembre Mi joven vida tiene un final, de Pablo Rotemberg. El actor/bailarín dice allí ser Norma Desmond, personaje que inmortalizó en 1950 Gloria Swanson en la película Sunset Boulevard, pero transfigurada. ¿Tópicos? La negación del paso del tiempo, el horror ante el deterioro del cuerpo, las formas que reviste la locura y, sobre todo, la fascinación por el fin, el crepúsculo y la muerte. Con Valentín Caringella y Ezequiel Posse, ahora la propuesta vuelve por más funciones a la sala de Viamonte y San Martín, los jueves y viernes de marzo, a las 20, con entrada gratuita.

Bonus track. Doce años pasaron también desde el estreno de La Wagner, de Rotemberg, y en una única función antes de viajar al Festival de las Artes Costa Rica, se presentará en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA), el domingo, 8, a las 17.