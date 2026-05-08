Hayden Panettiere habló por primera vez de su bisexualidad y reveló el calvario que vivió: adicciones, depresión y violencia

La actriz y cantante Hayden Panettiere (Palisades, 36 años) quiere mostrarse tal y como es, sin filtros, sin ocultar la verdad a sus seguidores y sin miedo al qué dirán. Será el próximo 19 de mayo cuando publique sus memorias This Is Me: A Reckoning (Esta soy yo: un ajuste de cuentas), donde narra su historia en la industria del entretenimiento y hace algunas reflexiones sobre las presiones a las que se enfrentan las estrellas. También habla de su historia personal: su adicción al alcohol, las dos estancias en un centro de rehabilitación, la depresión posparto y otros capítulos hasta ahora desconocidos de su vida. “Algunas historias solo te corresponden a vos contarlas”, publicó en enero en sus redes sociales, donde acumula 924.000 seguidores, junto al anuncio del lanzamiento del libro.

Cuando todavía quedan 12 días para la publicación de la biografía, Panettierre ha concedido una entrevista a Us Weekly en la que da más detalles de lo que se podrá encontrar en sus páginas. Tenía ocho meses cuando consiguió su primer anuncio publicitario; después llegarían más proyectos como actriz infantil; y siendo adolescente sintió que actuaba de una forma únicamente para complacer a la gente. “Inventaban historias falsas sobre mí. Había muchos prejuicios, pero siempre he intentado ser abierta y honesta. Sentía que tenía una diana en la espalda y lo único que importaba era lo que generara los titulares más sonados y escandalizara a la gente”, afirma en el citado medio.

En esta etapa, recuerda, hubo un tema que no quiso abordar públicamente: su sexualidad. Considera que ahora es el momento de compartir que es bisexual. “Es algo de mí que nunca pude compartir con el mundo porque simplemente nunca fue el momento adecuado. Era demasiado joven y me obligaban a ser perfecta en todo momento, no me animaban a ser yo misma. Luego llegó la época en la que parecía que el hecho de que la gente, sobre todo las mujeres, declarara ser bisexual o que le gustaran las chicas era una moda pasajera. Tenía miedo de que, si era sincera, me acusaran de subirme al carro. Era un tema difícil de abordar con claridad”, explica en sea

Se siente liberada, pero lamenta que sea “triste haber tenido que esperar hasta los 36 años para compartir esa parte” de ella. “Más vale tarde que nunca, ¿verdad?”, reflexiona. Panettierre también revela en la entrevista que ha tenido relaciones con mujeres en el pasado: “Como no se lo había contado a nadie, no tuve el valor de entregarme emocionalmente por completo. Si me enamoraba, no era algo que quisiera ocultar”. Aborda el tema más en profundidad en el libro, un paso que considera importante en su vida: “He decidido compartirlo con el mundo; me siento cómoda diciendo con seguridad que sí, soy bisexual. ¡Lo dije! Esta es la primera vez que lo digo en alto”, afirma.

“Destrozada”

Hayden Panettiere y Milo Ventimiglia se enamoraron grabando la serie Heroes WB/The Grosby Group

También habla de sus noviazgos públicos. Una de las relaciones más conocidas de la actriz es la que mantuvo con su compañero de reparto en Heroes, Milo Ventimiglia. Se conocieron en el set de rodaje y su relación se extendió de 2007 a 2009. Ella tenía 18 años y él, 29. “El problema radicaba en que no podía anteponer el ‘te quiero’ al ‘te amo’, y en ese momento no me daba cuenta ni entendía por qué me incomodaba tanto. Solo podía decir ‘te amo’ de forma casual. Siendo mayor, él era mucho más consciente de lo que eso significaba. Y eso decía mucho”, reconoce.

Meses después de lo que para ella fue una ruptura inesperada, Panettiere conoció al exboxeador ucranio Vladímir Klitschko. Su historia de amor duró casi una década, con las idas y venidas como protagonistas y una hija en común, Kaya. Ya estaban preparando su boda cuando él decidió posponerla; se arrepintió y volvió a pedirle matrimonio; ella lo ignoró. “No iba a darle la satisfacción de contarle lo destrozada que me había hecho sentir. No fue hasta años después que reuní el valor para preguntar por qué. Estaba tan enfadada con él que no estaba dispuesta a mostrarme vulnerable de esa manera”, explica. En 2018 su relación terminaría definitivamente.

Hayden Panettiere junto a Vladímir Klitschko

Después de la separación del padre de su hija, conoció a Brian Hickerson. Este es uno de los capítulos más difíciles y “traumáticos” de su vida y del que habla abiertamente en la entrevista y en el libro de memorias. En 2020, Hickerson fue acusado de cuatro delitos graves de violencia de género, un delito menor de agresión, dos delitos graves de agresión con arma mortal y un delito grave de disuadir a una testigo. Finalmente, fue sentenciado a 45 días de cárcel tras declararse culpable de dos delitos graves de lesiones a Panettiere. “Es un tema muy vergonzoso. Siempre me he considerado una mujer fuerte y resiliente. La idea de que pudiera permitir que me sucediera algo así me dejó atónita. A quienes mejor me conocían, también los dejó atónitos. Intenté mantenerlo en secreto, en la medida de lo posible, porque no quería involucrar a nadie a quien quisiera. Ya sabía que querían protegerme, y yo quería protegerlos, tanto física como emocionalmente. Fue humillante”, relata ahora.