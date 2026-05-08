Catalina Sandino Moreno, de Colombia a Hollywood: trabajó con Keanu Reeves y protagoniza una serie que conquistó a Stephen King

En un momento en que el terror televisivo se multiplica en la pantalla, From encontró un lugar propio. Con una narrativa que combina misterio, tensión y drama humano, se convirtió en un verdadero suceso dentro del género. En el marco del estreno de su cuarta temporada, LA NACION conversó con Catalina Sandino Moreno, una de sus figuras centrales, sobre los secretos que sostienen la historia, lo que vendrá en los nuevos capítulos y cómo se viven las escenas más intensas en el set.

De la mano de los creadores de Lost, la serie construyó un universo propio que no solo atrapó al público, sino que también conquistó a Stephen King, el maestro del terror. La historia se sitúa en un pequeño pueblo del que nadie puede escapar: quienes llegan quedan atrapados en un territorio regido por reglas desconocidas, donde por las noches criaturas de apariencia humana emergen del bosque para atacar. A medida que avanzan las temporadas, los misterios se multiplican y la búsqueda por entender lo que ocurre —y encontrar una salida— se vuelve cada vez más compleja. Harold Perrineau, Elizabeth Saunders y Scott McCord son algunas de las figuras que integran un elenco destacado por la solidez de sus interpretaciones.

Catalina Sandino Moreno le da vida a Tabitha en la ficción, una mujer que queda atrapada en el pueblo junto a Jim Matthews (Eion Bailey), su esposo, y sus dos hijos: Julie (Hannah Cheramy) y Ethan (Simon Webster). Lejos de paralizarse por el miedo, intenta por todos los medios encontrar una salida a ese infierno. En la cuarta temporada, que Universal estrena con episodios semanales todos los lunes, los descubrimientos de Tabitha empiezan a tener consecuencias: lejos de ofrecer certezas, abren nuevas preguntas y profundizan el misterio. Mientras tanto, el pueblo comienza a dividirse, un nuevo enemigo gana protagonismo y la posibilidad de escapar parece tan cercana como incierta.

De María llena eres de gracia a la reina del terror

Catalina Sandino Moreno, revelación en el film María llena eres de gracia Archivo

Catalina Sandino Moreno nació en Bogotá en 1981. Mientras estudiaba publicidad en la Universidad Javeriana, decidió presentarse a un casting abierto. Nunca imaginó que esa oportunidad marcaría un giro decisivo en su vida: sin experiencia previa frente a cámara, fue elegida entre cientos de postulantes para protagonizar su primera película, en un debut que cambiaría para siempre el rumbo de su carrera.

Ese debut fue en María llena eres de gracia (2004), la película de Joshua Marston que la llevó a convertirse en una revelación internacional. Su interpretación de una joven colombiana que se ve obligada a convertirse en “mula” para transportar droga le valió el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín y, poco después, una nominación al Oscar como mejor actriz, un logro histórico que la posicionó en el mapa global.

Catalina Sandino Moreno como la detective Lolo Salazar y Teyana Taylor en el film The Rip Claire Folger

Lejos de capitalizar esa exposición con una carrera mainstream en Hollywood, Sandino Moreno optó por un recorrido más selectivo, alternando producciones independientes con participaciones en proyectos internacionales. A lo largo de los años trabajó en cine y televisión con un perfil más bajo pero constante, consolidando una trayectoria diversa que incluye títulos como The Twilight Saga: Eclipse y series como The Affair.

En los últimos años, su carrera volvió a ganar visibilidad con proyectos de mayor alcance. Además de su papel central en From, la actriz se destacó en Ballerina (2025), el spin-off de la saga John Wick donde compartió pantalla con Keanu Reeves y Ana de Armas; fue parte de The Rip, un thriller protagonizado por Matt Damon, quien no dudó en elogiar su talento de forma pública. Así, más de dos décadas después de aquel debut inesperado, la actriz colombiana logró reafirmar su lugar en la industria a fuerza de versatilidad y una identidad artística propia.

Resolver el enigma

Catalina Sandino Moreno arrives at the premiere of "Ballerina" on Tuesday, June 3, 2025, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

En la serie que ahora protagoniza, que va por su cuarta temporada, su personaje, Tabitha, fue creciendo y dejó de ser solo una madre desesperada por proteger a su familia para convertirse en una pieza clave dentro del rompecabezas.

—¿Qué tipo de experiencia busca esta nueva temporada: es más emocional, más intensa o más perturbadora?

—Creo que las tres. Es emocional por lo que vimos al comienzo, por lo que pasó, y eso desencadena muchas cosas que le van a pasar a ella durante esta temporada. Pero también es perturbadora porque ahora Tabitha tiene mucho conocimiento. Tiene mucha información. Va a descubrir muchas cosas y va a hacer cosas que quizás no quiere hacer, pero tiene que hacerlas. No puede quedarse sentada esperando que todos hagan su trabajo. Es una responsabilidad. Va a ser una temporada muy interesante para todos los personajes porque ahora sabemos cuánto saben.

Sandino Moreno sobre From: "Nadie quiere estar en un lugar donde un error puede llevarte a la muerte" Chris Reardon - FS4_ 00640.NEF

—¿Creés que Tabitha quiere escapar o necesita entender primero qué es este lugar?

—No, quiere escapar. Creo que todos quieren escapar. Nadie quiere estar en un lugar donde un error puede llevarte a la muerte. Nadie quiere estar ahí para… entenderlo. En esta nueva etapa hay muchas más cosas que sabemos, hay más herramientas, y eso hace que todo el recorrido sea interesante.

—Tabitha atraviesa mucho dolor, pero también tiene una necesidad constante de seguir adelante. ¿Fue difícil equilibrar esa fragilidad con su determinación?

—Es madre. Eso es todo. No sé si vos lo sos, pero como madre sabés que hay una línea muy fina entre ser frágil y ser fuerte, y simplemente tenés que hacerlo. A veces hace cosas con sus hijos con las que yo no estoy de acuerdo, pero está bajo mucha presión. No es una mala persona. Está haciendo lo que puede en una situación extrema.

Cómo se viven las escenas más intensas en el set

Sobre su personaje, Tabitha: "No es una mala persona. Está haciendo lo que puede en una situación extrema" Chris Reardon - FS4_ 00381.NEF

Aunque From construye su identidad a partir del peligro constante y la tensión, puertas adentro el trabajo se apoya en una dinámica muy distinta. Para Sandino Moreno, el cuidado del equipo —especialmente en las escenas más sensibles— es una de las claves del proyecto.

—La serie tiene escenas muy exigentes en términos de violencia y tensión. ¿Cómo es eso para vos en el set?

—La violencia... no sé si hablaría de violencia. Sí, vemos la muerte de personas, aunque no creo que veamos muchas esta temporada, o sí, pero yo no estoy muy involucrada en esas escenas. Todo se hace con mucho cuidado; eso es algo de lo que en la producción son muy conscientes. Quieren que todos se sientan seguros.

—Son muy cuidadosos en ese sentido.

—Sí. Se aseguran de que estés bien con todo antes de hacer algo. Te muestran lo que sea que vayas a ver o hacer, y creo que eso está bueno, porque cuanto más veo la serie y más me involucro, más me enamoro de ella. Para mí no es solo terror: trata sobre las conexiones humanas y sobre personas enfrentándose a un mundo que no es real.

El secreto detrás de From y la conexión con el público

"Que alguien como Stephen King diga que le gusta la serie y la apruebe es un gran honor, no solo para nosotros, sino para quienes la crearon", asegura Sandino Moreno Chris Reardon - FS4_ 00272.ARW

Más allá de su trama enigmática, From logró algo poco frecuente: construir una comunidad de seguidores que analizan cada episodio en busca de pistas. A eso se suma el aval de una figura central del género como Stephen King, quien elogió públicamente la serie.

—Stephen King habló muy bien de la serie y tiene un fandom muy activo. ¿Qué creés que genera esa conexión con el público?

—Creo que tiene que ver con el cuidado que los creadores y los guionistas ponen en este mundo. Que alguien como Stephen King diga que le gusta la serie y la apruebe es un gran honor, no solo para nosotros, sino para quienes la crearon. Pero más allá de eso, creo que se nota el cuidado. Ellos no buscan hacer algo grandilocuente, no quieren sumar cosas porque sí. Quieren hacer un buen trabajo. Cuando cuidás un proyecto, cuando le ponés amor y corazón, eso crece y se convierte en algo hermoso. Y eso se siente. Creo que por eso la gente conecta tanto con la serie.

De Lost a From: el misterio como motor

Antes de sumarse a la serie, Moreno ya tenía una conexión personal con este tipo de relatos. El misterio, las teorías y esa sensación de no saber qué va a pasar fueron parte de lo que la atrajo desde el inicio.

—Cuando leíste el guion por primera vez, ¿qué te hizo decir “quiero hacer esto”? ¿Y qué lugar ocupa hoy la serie en tu carrera?

—Yo era muy fan de Lost cuando era más joven. Me encantaba ese misterio, esa sensación de preguntarte todo el tiempo qué va a pasar, de buscar pistas. Y From tiene algo de eso. Cuando supe que Jack Bender y Jeff Pinkner estaban involucrados, pensé: ellos saben lo que hacen. Saben cómo construir historias que atrapan. Y no me equivoqué. Son personas muy inteligentes, pero además muy humanas. Piensan mucho en cómo involucrar al público, en cómo hacer que la gente conecte con los personajes y la historia. Estoy muy agradecida de ser parte de esta serie y de que me hayan elegido para este personaje. Para mí es algo muy especial.