De Chiquititas a Hollywood: el gran presente de Eva de Dominici

La carrera actoral de Eva de Dominici comenzó allá por 2006 y de la mano de Cris Morena. En Chiquititas interpretaba a Miki, una niña dulce y enamoradiza que vivía en el hogar, y a partir de ahí no paró de trabajar. Siguió apostando a la actuación y realizó varios trabajos en cine y televisión tanto a nivel nacional como internacional. Escaló y escaló y hoy es una de las argentinas que brilla en Hollywood.

En el último tiempo el nombre de Eva de Dominici comenzó a resonar en distintos países. Uno de sus trabajos más recientes fue en el mundo de las series y si bien la historia está ambientada en los Estados Unidos, guarda una estrecha relación con su país natal. Es una de las actrices que forma parte del elenco de The Cleaning Lady, una producción basada en la telenovela argentina La chica que limpia de 2017.

El drama criminal, creado por Miranda Kwok, cuenta la historia de una médica de Camboya que llega a los Estados Unidos en busca de un tratamiento para salvar a su hijo enfermo. Pero como las cosas se complican y necesita el dinero, comienza a trabajar limpiando escenas de crímenes. Pronto tendrá una doble vida y se verá envuelta en una trama de secretos e ilegalidades.

Eva forma parte del elenco de la serie The cleaning lady, que ya tiene dos temporadas (Foto: Gentileza)

La primera temporada de la serie se estrenó en Fox el 3 de enero de 2022 y fue renovada para una segunda temporada que llegó a la pantalla el 19 de septiembre. En ella de Dominici comparte elenco con Elodie Yung, Adan Canto y Naveen Andrews.

Eva de Dominici y su trabajo en la pantalla grande con Bruce Willis

En 2021 de Dominici tuvo la oportunidad de mostrarse en la pantalla grande. Protagonizó Cosmic Con, donde trabajó nada más y nada menos que con Bruce Willis, Además, también compartió cartel con Frank Grillo, Adelaide Kane, Lochlyn Munro. La cinta de ciencia ficción gira en torno a un grupo de científicos y guerreros que deben unirse para defenderse de alienígenas que quieren dominar el planeta.

Cosmic Con la película de Eva de Dominici y Bruce Willis

En cine también fue parte del thriller de época, Soviet Sleep Project, bajo la dirección de Barry Andersson. Además, protagonizó junto a Lewis Tan, Jayden Hedden y Peter Adrian Sudarso el cortometraje de ciencia ficción Ji, escrito y dirigido por Ben Griffin. En cuanto a la televisión, también participó de la serie dramática de CBS, Hawaii 5-0.

Pero los trabajos más destacados de Eva de Dominici no fueron solo en los Estados Unidos. En los últimos años, actuó en el thriller argentino, Sangre Blanca, donde se puso en la piel de Martina Padilla y compartió cartel con Alejandro Awada. A su vez, protagonizó No dormirás, dirigida por Gustavo Hernández, una coproducción argentina, uruguaya y española para 20th Century Fox, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca 2018.

A su vez, uno de los trabajos más notables de su carrera fue el que hizo para Cuerpos Frágiles, la serie dramática que en 2018 le valió el premio Martín Fierro a la mejor actriz en unitario y/o miniserie. La producción fue emitida por eltrece y también por TNT. En ella Eva compartió elenco con Germán Palacios y Juan Gil Navarro.

Eva hizo varias producciones para revistas internaiconales, entre ellas InStyle México (Foto: Instagram @dedominicieva)

Con el paso del tiempo, Eva de Dominici se convirtió en una de las actrices más reconocidas del país y su nombre empezó a escucharse en distintas partes del mundo. Fue así como dio notas para distintas revistas internacionales como es el caso de Vogue de México, The Cherry Pikes donde habló de su trabajo en The cleaning lady, In Style de México, entre tantos otros medios. Su carrera en el mundo del cine y la televisión internacional continúa en ascenso y seguro se la verá en muchas producciones más.