De Dalma Maradona y Antonela Roccuzzo a Luisana Lopilato: así vivieron los famosos el Día del Padre

Varios famosos del mundo del deporte y el espectáculos aprovecharon las redes sociales para celebrar el Día del Padre con tiernos mensajes a sus seres queridos. Para conmemorar la fecha, muchos eligieron fotos y frases emotivas que honran a los hombres más importantes de sus vidas.

Desde Luisana Lopilato, Dalma Maradona y Paula Chaves hasta Antonela Roccuzzo, Florencia Peña, Jesica Cirio y Marley, actores, periodistas y cantantes aprovecharon la oportunidad para transmitir todo su afecto a sus propios padres y abuelos.

Uno de los primeros en hacer mención a la fecha fue Santiago del Moro, quien a medianoche le dedicó una historia de Instagram a su padre. “Gracias por tanto, viejo mío. A todos los padres, feliz día”. La publicación fue acompañada por una foto en la que se ve al conductor junto a su papá. Luego, subió otra imagen con una de sus hijas y escribió: “Primero papá, después todo el resto”.

Santiago del Moro le agradeció a su padre Instagram @santidelmoro

Antonela Roccuzzo usó la misma red social y, mediante una story, le deseó un feliz día a su esposo y padre de sus tres hijos, Lionel Messi. Fiel a su estilo familiar, para la ocasión eligió una foto del futbolista junto a Thiago, Mateo y Ciro en la pileta. “Feliz día del padre. Te amamos infinito”, se lee sobre la imagen.

Antonela Roccuzzo eligió una imagen de Lionel Messi junto a sus tres hijos en la pileta Instagram @antonelaroccuzzo

También Dalma Maradona recordó a su padre, Diego —quien falleció el 25 de noviembre de 2020—, en esta fecha especial. La hija del Diez eligió una tierna imagen retro de ella de niña en la que se ve cómo le coloca margaritas en las medias del astro del fútbol en medio del campo de juego. “Hace poco encontré la foto original. Un día me pelee con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la m... porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba, llame a Clau [por Claudia Villafañe], y me dijo: ‘Tranquila, obvio que no la tiré. Está en algún lugar de tu casa´. Y apareció hace poco”.

Dalma Maradona le dedicó un sentido posteo a su padre, Diego Instagram @dalmaradona

Con emoción, siguió :”¡Para mí esta foto nos describe muy bien! Cada uno en su rol! ¡Nada que entender, nada que explicarle a nadie! ¡Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida! ¡Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte! ¡Tu saldo como papá siempre va a ser positivo! ¡Feliz día, loco de atar! Te amo para siempre”.

Florencia Peña eligió varias fotografías de su marido, Ramiro Ponce de León, junto al hijo de ambos, Felipe. “¡Feliz día, papucho hermoso! Con vos todo es más fácil y hermoso”, describió la actriz en su cuenta de Instagram.

Florencia Peña le deseó un feliz día a su marido y padre de su hijo Felipe Instagram @flor_de_p

En un posteo en español e inglés, Luisana Lopilato escribió un mensaje de cariño hacia Michael Bublé, el padre de sus tres hijos y del cuarto que está en camino. A su vez, subió un simpático video de los dos realizando un challenge en el que él debía hacerla reír a ella. “¡Feliz día del padre, mi amor! Esto es una pequeña demostración de cómo nos divertimos y reímos juntos hace más de 10 años”.

Luisana Lopilato posteó un divertido video junto a Michael Bublé Instagram @luisanalopilato

Para completar el posteo, la actriz terminó: “Sos el mejor padre del mundo para mis hijos y el mejor compañero de vida. Gracias por tu atención, tu amor, tus risas, tu apoyo, tus juegos a cualquier hora. Gracias por amarnos tanto. Estar al lado tuyo es un sueño. Te amamos infinitamente”.

Mariana Fabbiani posteó en su Instagram una foto retro junto a su padre y una de su marido con sus dos hijos. “¡¡Qué gran papá pegué!! ¡¡Y qué gran papá le di a mis hijos!!”, publicó la conductora. Además, siguió: “Soy muy afortunada de tenerlos en mi vida. ¡Feliz día a todos los papás! Y si hoy te tocó extrañarlo, cerrá los ojos y sentí todo lo de él que hay en vos. Es una manera de abrazarlos”.

Mariana Fabbiani publicó una foto retro con su padre Instagram @marianafabbiani

Con un sentido posteo, Marley recordó a su padre, quien falleció. “Feliz Día del padre para mi papá que ya no está mas acá físicamente pero de alguna manera se hace presente en especial en el increíble parecido con Mirko”, fueron las palabras que eligió el conductor para conmemorar a su progenitor en su Instagram.

En un emotivo posteo, Marley recordó a su padre Instagram @ marley_ok

Paula Chaves aprovechó la ocasión para homenajear a su padre, abuelo, cuñado y esposo. A través de sus stories, la conductora fue deseándoles un feliz día a cada uno. Cuando llegó el turno de honrar a Pedro Alfonso, escribió: “Feliz día al mejor papá del mundo. Qué suerte tienen nuestros hijxs de tenerte. Te amamos”.

Paula Chaves le dedicó sentidas palabras a los hombres de su vida Instagram @chavespauok

Micaela Tinelli también se volcó a sus stories para dejarle un mensaje a su papá, Marcelo. “Te amo con todo mi corazón, papá, amigo, compañero”, escribió la mayor del clan junto a una foto del histórico conductor y su hermana Candelaria. A su vez, eligió otra imagen junto a sus otros hermanos y publicó: “Sos el mejor. Me diste los mejores hermanos”.

Micaela Tinelli subió varias imágenes retro junto a su padre, Marcelo Instagram @micatinelli

La diseñadora continuó homenajeando a su padre en su cuenta de la red social, y subió una foto de cuando era pequeña, en la que escribió un escueto: “Te quiero”.

Por su parte, Jesica Cirio le dedicó unas sentidas palabras a su pareja y padre de su hija, Martín Insaurralde, en su feed: “¡Tu amor infinito te hacen un maravilloso papá! Día a día me enorgullece más de que Chloe te tenga a su lado. Gracias por tu dedicación y por estar siempre, te amamos con todo nuestro corazón! ¡Feliz Día del Padre!”. Para acompañar la publicación, la modelo subió imágenes del exintendente de Lomas de Zamora y actual diputado nacional junto a su hija.