De la maternidad en soledad al “éxito rotundo”: el conmovedor posteo de Jimena Barón junto a sus hijos

Este domingo se celebra el Día de la Madre en la Argentina y Jimena Barón festejó esta jornada con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. Fiel a su estilo reflexivo acerca de la maternidad, la actriz y cantante sumó varias fotos que resumen la crianza de su primer hijo hasta la llegada del segundo y la vida en pareja que logró construir.

El tienro posteo de Jimena Barón por el Día de la Madre (Fuente: Instagram/@jmena)

Barón comenzó con un mensaje a todas las madres desde las historias temporales: “Feliz día a todas las mamás, las verdaderas heroínas de la vida”. Luego de ello agregó al feed un carrusel con diferentes escenas de su cotidianidad y viajes, tanto en familia como de la mano de su primogénito Morrison, de su pareja Matías “Tuma” Palleiro y de su bebé Arturo.

Jimena hizo un resumen de este último año como mamá (Fuente: Instagram/@jmena)

“Mi norte, mi tierra firme, mi razón. Mi felicidad. Mi plenitud, mi éxito rotundo. Rota, emparchada, entera. Siempre. Lo mejor que me pasó en la vida. Gracias por hacerme mamá, por hacerme invencible. Gracias por el verdadero amor. Los amo desmesuradamente. Siempre, mamá”, escribió junto a la serie de fotos que aparecen en el posteo. Quien también es protagonista de este recuento de imágenes es la madre de la actriz, con la que compartió varios viajes al exterior como obsequio de ella.

Jimena Barón con Momo (Fuente: Instagram/@jmena)

“A mi mamá, que me dio amor infinito y me dio la vida. A Mari, que me ayudó a ser mamá y se terminó convirtiendo un poco en la mía y en la de mis hijos. A todas las mamás del mundo, las verdaderas heroínas de la vida”, concluyó con su posteo.

En su texto por el Día de la Madre, Barón mencionó a su mamá (Fuente: Instagram/@jmena)

Por su parte, Tuma Palleiro también sumó una publicación en referencia a esta jornada especial y le agradeció a Barón por haberlo convertido en padre de Arturo, un proyecto que empezó desde el instante en que consolidaron su relación de pareja.

El posteo de Tuma Palleiro por el Día de la Madre (Fuente: Instagram/@tumapalleiro)

“Feliz día a la que me hizo ser papá y sacó mi mejor versión. Gracias eternas por ser la mamá del king y del enano. No podrían tener una mejor”, escribió Palleiro y, como respuesta, ella plasmó en la sección de comentarios: “Gracias por hacerme mamá y por hacerme feliz todos los días. Gracias por ser el amor de mi vida, correspondido y mágico, mi media palta por siempre”.

De ser mamá sola a darle revancha a la vida

En 2012 se conoció la relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo. Un vínculo que se forjó a la distancia, en Italia, país donde él se desempeñaba como futbolista. En 2014, fruto de ese romance nació Morrison, pero tiempo después las cosas entre los dos empezaron a no funcionar.

Momo, como le dice Barón, era el primero para ella y el cuarto para él. Osvaldo también es padre de Gianluca, de madre argentina, y de Victoria y Helena, dos pequeñas que tuvo con la modelo italiana Elena Braccini.

La relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo estuvo marcada por las peleas públicas y el distanciamiento de años Instagram

A principios de 2015 todo cambió. El futbolista firmó el pase con Boca Juniors y la familia regresó a la Argentina. La cuestión laboral de la cantante fue el detonante de la primera separación. En mayo, ella empezó a interpretar a un personaje en Esperanza Mía (eltrece) y a la vez confirmó la separación debido a situaciones de violencia verbal: Osvaldo le dejaba mensajes ofensivos en el teléfono como “gatito barato” y otras groserías e insultos.

Un día, la actriz volvió a la casa en la que vivían juntos y se dio cuenta de que el entonces jugador se había ido sin dejar rastro. A las semanas, los sitios de noticias de la farándula se llenaron de fotos de Osvaldo y de la cantante Militta Bora juntos. Barón se mantuvo en silencio y la pareja se separó definitivamente. Meses más tarde también se supo del romance de él con Gianinna Maradona, lo que terminó de hundir anímicamente a la artista.

En 2016 llegó la reconciliación con el objetivo de reconstruir la familia que habían armado en Italia. Pero no funcionó. Después de fuertes peleas, la decisión fue cortar el vínculo por completo.

Jimena Barón se hizo cargo sola de la crianza de Momo tras su separación de Osvaldo (Foto: Instagram @Jmena)

Aquel fue el puntapié para que iniciara su carrera musical con el tema “La Tonta”, en el que plasmó una letra sobre su vida como botinera y de las cosas a las que debía someterse por tener un marido proveedor. Se volvió un éxito y marcó un nuevo rumbo laboral para ella.

En esos años, Barón se ocupó de su trabajo y de la crianza de Momo, en medio de las disputas legales por la cuota alimentaria y los entredichos mediáticos. En 2020, durante la pandemia de Covid, intentaron recomponer el vínculo. La artista se mudó a la casa del exfutbolista, aunque dormían en camas separadas, según dijeron.

En 2021 la vida de Barón cambió cuando conoció a Matías Palleiro (Foto: Instagram @jmena)

La apuesta de Jimena Barón no resultó como esperaba y un año más tarde ya se separaron nuevamente. Desde allí todo fue en picada, desde “palitos” en la televisión hasta reclamos por la tenencia compartida.

En 2024, Osvaldo reconoció sufrir de adicciones y en ese entonces la artista le dio su apoyo público: “Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de él, siempre contó conmigo. Siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”.

Tras lo vivido con Daniel Osvaldo, en 2021 Barón confió en el amor y se atrevió a creer en él. Así empezó un noviazgo con Matías Palleiro. Rápidamente se mudaron juntos y el 13 de junio del 2025 tuvieron a su hijo Arturo. El segundo proyecto más ambicioso como pareja lo lograron en 2026, cuando se compraron una casa en Buenos Aires.