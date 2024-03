Escuchar

Jimena Barón reaccionó desde su cuenta de Instagram al video que publicó su expareja, Daniel Osvaldo, donde dijo que está “sufriendo adicciones” y que su vida se le está “yendo de las manos”. Sin filtro, la intérprete de “La Cobra”, publicó un descargo contundente.

“Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero del video de Instagram que vieron todos ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto me genera. Tengo que ir a trabajar, que ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte”, comenzó Barón.

El descargo de Jimena Barón luego del polémico video de Daniel Osvaldo (Fuente: Instagram/@jmena)

Y agregó: “Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de él, siempre contó conmigo. Siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”. A lo último hizo una reflexión sobre Momo: “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre. Gracias”.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo convivieron un tiempo durante la pandemia (Imagen de archivo) Instagram

La relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo llegó a su fin en el 2015, luego del nacimiento de su hijo Morrison. Si bien en 2020, en medio de la pandemia de coronavirus existió un acercamiento, el vínculo nunca se sanó por completo. A pesar de las supuestas agresiones verbales que habría recibido la artista, desde hace ya un tiempo ella misma dejó en claro frente a los medios de comunicación que no hablará nunca mal del padre de Momo.

Noticia en desarrollo.