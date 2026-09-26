El sentido mensaje de Jimena Barón para su hijo Momo tras la internación de Daniel Osvaldo

La salud de Daniel Osvaldo genera extrema preocupación. Durante la emisión del viernes 25 de septiembre de LAM (América TV) revelaron que el exfutbolista fue internado de urgencia durante la noche del jueves en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, tras sufrir un cuadro de “derrame pleural” en el pulmón derecho. Horas antes de que la noticia se hiciera pública, su expareja Jimena Barón compartió en sus redes sociales una publicación que incluyó un extenso texto para expresar su orgullo por Morrison “Momo” Osvaldo, el hijo de 12 años que tuvieron en común, quien acaba de concluir una importante etapa de su vida.

Horas antes de que se hiciera pública la internación de Daniel Osvaldo, Jimena Barón compartió un emotivo posteo para su hijo (Foto: Instagram @jmena)

“Hijo, ¡qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante. Te egresás y te vas de viaje con tus amigos. Ya tuviste tu baile de 7mo, falta la fiesta con las familias y el cole y falta la tirada de papelitos tu último día. Tu último día de primario, y se viene el secundario”, escribió la cantante.

La cantante publicó un sentido mensaje para su hijo que acaba de finalizar la primaria (Foto: Instagram @jmena)

“Te veo grande, musculoso, inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo. Te veo lindo, hijo, todo perfumado con tus fragancias árabes que están de moda y nunca te son suficientes. Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban conmigo. Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos y, si soy egoísta, me duele”, se sinceró Barón. “No creo ser egoísta, ni debo, porque soy mamá y ese es mi trabajo, así que esto me lo quedo yo y lo dejo pasar”, agregó.

Jimena Barón celebró el triunfo de Momo en una actividad escolar

A partir de esto, hizo énfasis en cómo fue el nacimiento de Momo, ocurrido el 9 de marzo de 2014 en Italia, y también sus primeros años. En ese momento Osvaldo jugaba para la Juventus, así que ella cuidaba del pequeño. “Me cuento a mí misma que hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cag**onos de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos. Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo, hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea, la verdad, pero el amor fue más que suficiente”, expresó.

"Hicimos un gran trabajo, hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea, la verdad, pero el amor fue más que suficiente”, escribió la cantante (Foto: Instagram @jmena)

En 2015, cuando Osvaldo firmó con Boca Juniors, Barón y Momo regresaron con él a Buenos Aires. La relación sentimental llegó a su fin y, aunque a lo largo de los años tuvieron acercamientos, fue la cantante quien siempre estuvo con su hijo. “Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá! Mi primer amor por siempre. Mi campeón toda la vida. ¡Al fin!“, sentenció.

Matías Palliero y Arturo alentaron a Momo en su último día de primaria (Foto: Instagram @jmena)

Sus palabras estuvieron acompañadas por imágenes de la jornada de actividades recreativas que realizó Momo junto a sus compañeros y de la cual su equipo resultó ganador. Ella no fue la única que dijo presente para alentarlo y acompañarlo, sino que también estuvieron su pareja, Matías Palleiro, su bebé Arturo, su madre y María “Mari” Trinidad López, madrina de su hijo menor.

Daniel Osvaldo fue internado y preocupa su salud

El momento que eligió Barón para hacer el posteo no pasó inadvertido, puesto que, si bien la información sobre la gravedad de la salud de Osvaldo se hizo pública horas después, su internación ocurrió el jueves. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, el cuadro del exfutbolista “es grave”. Dijo que “le cortaron dos centímetros de cada pulmón”, donde le habrían encontrado agua y pus, y que “el diagnóstico es derrame pleural derecho”. Estaría acompañado solamente por su hermana y, hasta el momento, ningún integrante de su círculo íntimo se pronunció al respecto.