escuchar

Edi Zunino murió este jueves 9 de noviembre a los 60 años tras una larga enfermedad. El reconocido periodista fue secretario general de la redacción del Diario Perfil y director de la revista Noticias, así como conductor en distintos programas del canal A24. Zunino tenía cáncer de páncreas y se encontraba en tratamiento con quimioterapia, según confirmaron desde su entorno a LA NACION.

En televisión, Edi Zunino fue parte de Animales Sueltos, y también condujo sus propios programas en el canal A24

La noticia de su fallecimiento fue informada este jueves por la mañana por Jorge Fontevecchia, propietario de Editorial Perfil, quien se enteró al aire del fallecimiento de su colega de décadas, e hizo una improvisada semblanza del fallecido periodista. “Cuando yo lo conocí se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de Cavalieri, del sindicato de Comercio. Me acuerdo perfectamente, con veintipocos años”, dijo durante el programa Y ahora quién Podrá ayudarnos de Radio Con Vos.

El conductor de este envío, Ernesto Tenembaum, recordó una anécdota junto a Zunino que relacionó con esta fecha triste: “Poco tiempo después de la muerte de Marcelo [Zlotogwiazda] me invitaron a un coloquio de IDEA, que no podía rechazar, y ahí me encontré a Edi. A la salida me fui caminando por la costa, muy triste, destruido, buscaba un lugar donde sentarme a pensar”, contó el periodista para contextualizar el encuentro con Zunino. “Ahí me lo encontré fumando y le hice un chiste: ‘¿Qué haces fumando? Te vas a enfermar’. Y me dice: ‘Es de familia, porque mi viejo era médico y murió de cáncer de pulmón, y no podía dejar de fumar ni aun cuando estaba muriendo, con la mascarilla puesta seguía fumando’”, contó Tenembaum que le dijo el periodista.

Quién era Edi Zunino

Edi Zunino nació el 21 de abril de 1963 en Ramos Mejía y tuvo una larga trayectoria como periodista.

Inició su carrera a fines de la dictadura, en la revista “subte” Retruco, dirigida por dos compañeros suyos de la Escuela de Periodismo del Instituto Grafotécnico: Jorge Fernández Díaz y Gustavo González. También colaboró en los diarios La Voz y Sur, fue redactor del quincenario cooperativo Acción y en la década del 90 se desempeñó como redactor y editor de la sección política de Noticias, se especializó en temas de investigación. Llegó a ser secretario general de redacción del diario Perfil.

Edi Zunino falleció a los 60 años Sebastián Rodeiro - LA NACION

Trabajó en radio y televisión y también fue editor de economía e internacionales en la revista 3 Puntos y jefe de política nacional en el semanario TXT.

Asimismo, fue expositor en foros nacionales e internacionales sobre libertad de prensa y fue jurado del Primer Concurso de Piezas Periodísticas Basadas en Solicitudes de Acceso a la Información Pública, convocado por la filial venezolana del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en abril de 2008.

En 1995 recibió el Premio a la Ética Periodística de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida, Estados Unidos y en 1998, el Premio ADEPA/Clarín a la Libertad de Prensa, entre otros reconocimientos.

Además, escribió libros relacionados con la política y la actualidad, como Cerrar la grieta (junto al periodsita Carlos Russo), Periodistas en el barro, Cerrar la grieta y Locos de amor, odio y fracaso.

LA NACION

Temas AgendaPeriodistas