escuchar

Matthew Perry murió en este sábado 28 de octubre a los 54 años. El actor estadounidense se destacó por su rol como Chandler Bing en la sitcom Friends, una de las series televisivas más populares de la década del 1990 y principios del 2000.

Según afirmó el medio especializado en espectáculos TMZ, el cómico fue encontrado muerto en su casa de Los Angeles. Su fallecimiento se está siendo investigado por las autoridades locales, pero la hipótesis que manejaría la policía es que “aparentemente se habría ahogado” en su jaccuzzi tras un paro cardíaco. Si bien el actor tuvo varias recaídas en su adicción a las drogas y al alcohol, fuentes policiales confirmaron que no se habrían encontrado drogas en el lugar de su muerte.

La serie Friends, con Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt Leblanc y David Schwimmer, marcó a toda una generación

Después de darse a conocer la noticia de su muerte, muchos usuarios compartieron su conmoción y tristeza en las redes sociales. De todos modos, todos están a la espera de las palabras de los actores que trabajaron con Perry en Friends ―Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer―, quienes aún no se pronunciaron al respecto.

¿Quién era Matthew Perry?

Matthew Langford Perry nació el 19 de agosto de 1969, en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos. Se destacó por las actuaciones que hizo en la televisión a fines de la década de los 80 con papeles secundarios, pero de a poco fue ganando roles más importantes. Fue así que logró ser elegido para protagonizar Friends, una comedia sobre la vida de seis amigos de unos 20 años en la ciudad de Nueva York.

El elenco de Friends, la icónica serie de los años 90 (Foto:Cortesía Warner Bros)

Fue tal el éxito que obtuvo el formato creado por Marta Kauffman y David Crane, que logró alcanzar fama mundial y se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión a nivel internacional. Sus actores ―entre ellos Perry― llegaron a ganar un millón de dólares por capítulo durante las dos últimas temporadas. Uno de los personajes más queridos y destacados era el de Chandler Bing, quien por su carisma y humor se volvió una parte sumamente relevante de la icónica serie. El programa le valió nominaciones en los Premios Emmy en 2002 por mejor actor principal en una serie de comedia, junto con Matt LeBlanc.

De todos modos, Friends no fue la única serie que hizo Matthew Perry. El artista tuvo una larga carrera televisiva y protagonizó papeles en Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, entre muchos otros. Fue nominado en los Globos de Oro a “Mejor actor de miniserie o telefilme” por su labor en The Ron Clark Story (2007).

También pasó por la pantalla grande, aunque se destacó por su trabajo en la televisión. Hizo en películas como Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again y Getting In.

En los últimos años, Perry volvió a tomar protagonismo tras su aparición en la reunión de Friends en 2021. Allí, los seis protagonistas de la serie se reencontraron a casi 30 años de estreno del programa para recordar su paso por las 10 temporadas de la comedia, que hoy en día sigue siendo vigente.

Además, en 2022 publicó su autobiografía, titulada Amigos, amantes y aquello tan terrible, en la cual no solo contó sobre su experiencia como actor, sino también dio detalles de su vida personal y su problema con las drogas y el alcohol. Perry tuvo un largo historial de adicciones, que lo llevaron a tener que recurrir a programas de rehabilitación. Su libro tuvo tal impacto, que logró el primer puesto del ranking de bestsellers del diario The New York Times.

LA NACION