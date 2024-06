Ricardo Darín salió al cruce de las críticas de Alejandro Fantino: “Me molesta cuando mienten”

Escuchar

Una vieja disputa entre Ricardo Darín y Alejandro Fantino recrudeció en las últimas horas. Hace más de una década, tuvieron un primer cruce en Animales Sueltos, ciclo que el marido de Coni Mosqueira conducía por América TV. En aquel momento, el programa había dejado de ser un magazine con varios invitados y comenzaba a enfocarse en las entrevistas mano a mano. En ese contexto, el anfitrión quiso saber si al actor le interesaba hacer carrera en Hollywood; ante la negativa de Darín, insistió, hasta que el protagonista de Argentina, 1985 le explicó que él no necesitaba ganar más dinero. “Yo puedo darme dos duchas calientes al día”, señaló, dando a entender que no necesitaba más de lo que tenía.

Aquella entrevista, realizada en 2013, se viralizó y muchos televidentes y usuarios de distintas redes criticaron la insistencia de Fantino, que parecía no poder creer que Darín prefiriera vivir junto a sus afectos, aun a costa de ganar menos dinero.

Este año, la polémica por el parcial desfinanciamiento de los medios públicos y del Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (INCAA) volvió a enfrentarlos. “Estaría bueno que ambos lados estén bien asesorados y se sienten a una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante. Que se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio, y no las locuras que estamos escuchando por ahí”, expresó el actor en un móvil.

Sus palabras no fueron bien recibidas por el periodista, y fiel a su estilo, buscó darle respuesta desde Neura Media. “Él está dando por sentado que una parte, los que votaron a Javier Milei, creen que el país está así por ellos. Fui cocinado a la parrilla por hacerme el partenaire de este muchacho cuando estábamos en una nota y para que la nota salga mejor, y que él salga mejor parado, le pregunté si no le gustaría tener un avión privado [Darín, en su momento le respondió que no, que tenía un auto de alta gama y eso ya le daba vergüenza]. Y yo lo veía jugando en el Vilas [Tennis Club] y [él] no podía entrar con el BMW, pegaba con los árboles de enfrente, tenía el auto de la Pantera Rosa”, señaló, dejando entrever que todavía le dolían las críticas recibidas tiempo atrás por su rol de entrevistador.

Y siguió disparando: “Me estarían faltando las dos duchas de agua caliente. Evidentemente, no solamente le alcanzan las dos duchitas de agua caliente [SIC]. Mucho humo, viste. ¡Mucho humo! Yo no me como más ni una, boludo. Y, aparte, los conozco a casi todos, lamentablemente. ¡Mucho humo!”.

El protagonista de El secreto de sus ojos escuchó las palabras de Fantino y, consultado por el móvil de A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco en América TV, le respondió sin rodeos: “Un poco me sorprendió, pero... ¡Qué se yo! Las personas cambian. No entendí por qué dijo esas cosas, porque no son verdad. Primero, yo nunca choqué un auto contra los árboles, como dice él”, indicó.

Y reflexionó sobre los dichos que, evidentemente, despertaron su ira. “Se ve que no se entendió bien lo que quise decir o no me supe explicar. Me parecía que responsabilizar a los artistas en general por períodos largos en los que las cuentas no cierran, es un poco perverso e imprudente, por un lado, y también injusto, porque se debe a un montón de otras cosas”. Entonces, sin rodeos, señaló: “Y se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos... Dijeron: ‘¡Córtenle las piernas a ese bastardo!’ ”.

“No me molestan las críticas. Me molesta, como a vos y a todos, cuando mienten. Me parece injusto ”, explicó. El cronista, entonces, le preguntó cómo había tomado las declaraciones de Pablo Echarri, que dijo que debía cambiar dólares para llegar a fin de mes. “Creo que es algo que le debe pasar a mucha gente. Es muy difícil escapar a lo que le ocurrió a nuestro país, desgraciadamente, durante tantas décadas, de que para tratar de conservar el valor de tus ahorros tenías que cambiar tu dinero a dólares. Se ve que es algo que le ha pasado a muchísima gente”, aseveró.

