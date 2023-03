De qué se acusa a Jey Mammon

escuchar

El conductor televisivo Jey Mammon quedó en el ojo de la tormenta luego de que, en los últimos días, saliera a la luz que en 2020 un joven lo denunció por abuso sexual, hecho presuntamente ocurrido cuando la víctima era menor. “Él tenía 32 años, yo 14″, dijo Lucas Benvenuto, el denunciante, en el programa A la tarde (América). El conductor no solo hizo un comunicado al respecto, sino que en este miércoles hizo un video donde aseguró: “No violé a nadie”.

En el programa, conducido por Karina Mazzocco, el joven dijo que hace un año y medio había hecho la denuncia. “Me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo actualmente un programa en Telefe”, dijo. Si bien no dio el nombre y el apellido del hombre señalado, sí aportó pistas que llevaron a entender que se trataba de Jey Mammon. “Es conductor y es músico. Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, aseguró Benvenuto. Luego, en redes sociales, dijo con todas las letras que se refería a él.

Qué dijo Jey Mammon al respecto

Una vez difundidas estas acusaciones, el conductor decidió publicar un comunicado donde aseguró que sufrió “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró”.

Jey Mammon habló de la denuncia en su contra: "Yo no abusé, lo niego rotundamente"

“Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, posteó como descargo en su cuenta de Twitter.

Este miércoles, en un video, Jey Mammon volvió a hablar y aseguró: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”. Todo eso lo dijo entre lágrimas.

La decisión de Telefe: suspender a Jey Mammon

Luego de que se conociera la palabra de Jey Mammon, Telefe hizo lo propio y emitió un comunicado en el que informaba qué resolución había tomado sobre el futuro del conductor. Así, determinó que iba a apartarlo del programa hasta nuevo aviso.

Comunicado de Telefe por Jey Mammon

“A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La peña de morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”, señala el escrito del canal y concluye: “Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”. Ante esto, será Georgina Barbarossa quien este domingo estará al frente de La peña de morfi.

¿Hay una causa abierta contra Jey Mammon?

Según una resolución a la que accedió Télam, Benvenuto denunció a Mammon en diciembre de 2020, pero la causa se cerró en marzo de 2021 y el acusado fue sobreseído porque el juez de instrucción Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones consideraron que el hecho había prescripto.

“Los hechos relatados por el nombrado encuadrarían en el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal, previsto y reprimido por el artículo 119, párrafo 3° del Código Penal, que estipula una pena de 6 a 15 años de prisión; hechos que habrían tenido lugar durante el año 2006″, indicó el fallo, citando a la fiscalía. Agregó que “según la normativa aplicable en ese entonces, el plazo de prescripción operaba después de transcurrido el máximum de duración de la pena señalada para el delito, si se tratarse de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción, exceder de doce años, ni bajar de dos años”.

Consultado el abogado de la víctima, Javier Moral, explicó que en ese momento él no lo asesoró, pero que esa decisión está firme y no es posible hacer una nueva denuncia.

