Qué dijo Jey Mammon en su último descargo

Tras ser denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto, Jey Mammon realizó su segundo descargo. Anteriormente, el conductor había publicado un comunicado escrito en sus redes sociales para defenderse. Mientras el tema continúa en agenda y el presentador de La Peña de Morfi (Telefe) -ahora suspendido- sigue sin aparecer en los medios, utilizó su cuenta de Instagram para referirse nuevamente al tema que lo involucra.

La situación se conoció a partir del testimonio de Benvenuto, un joven de 27 años, sobre el tiempo en el que fue víctima de una red de corrupción de menores. Originalmente, fue contactado por un programa de televisión para relatar su historia de vida, mientras se discutía sobre la detención del ex Gran Hermano Marcelo Corazza. En esa misma entrevista, aseguró que fue “novio” del conductor de Telefe cuando tenía 14 años y Jey 32.

Luego de que surgió el escándalo, publicó un comunicado a través de redes sociales hace algunos días. Por esa misma vía, este miércoles compartió un video en el que, entre lágrimas, volvió a defenderse.

Jey Mammon habló de la denuncia en su contra: "Yo no abusé, lo niego rotundamente"

“Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, no sabía que una persona podía atravesar lo que estoy atravesando. Es nuevo para mí”, indicó, y continuó: “Hace una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados los que les voy a decir y no me sale, no puedo. No tengo las fuerzas”.

Luego, ya quebrado, negó las acusaciones en su contra: “Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”.

A continuación, admitió el vínculo con Benvenuto y aseguró que lo conoció cuando el joven tenía 16 años. “Lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta ese día y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. Nos conocimos e intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo”, sostuvo.

Con respecto al archivo de redes sociales, Jey se refirió a un tuit de 2011 en el que mencionó haber soñado con tener relaciones sexuales con un exnovio llamado Lucas. Sobre esto, aceptó que se trataba de Benvenuto y habló de la relación que tenía con el joven, según su mirada. “Es él. Yo tuve un vínculo con Lucas. No voy a poner abajo de la alfombra ni el tuit ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años”, manifestó.

En esa misma línea, afirmó que la relación entre ambos era pública y precisó hasta cuándo se estiró el vínculo: “Íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años entre idas y venidas”.

“Ese vínculo desde el día cero que empezamos a salir fue un vínculo lleno de amor, contención, consentimiento. Nada más alejado de drogarlo, violación, abuso. Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. Necesito hacerlo porque me hace m... escucharlo cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad que se los vuelvo a decir: tampoco es cierto”, enfatizó sobre las acusaciones en su contra.

Con respecto al denunciante, Jey expresó entender que “Lucas necesita sanar su historia” y volvió a defender su inocencia. Además, negó buscar un pacto económico y dejó en claro su pedido: “El daño que se me está haciendo es tan enorme que necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están”. “Necesito recuperar mi vida”, concluyó el humorista nuevamente entre lágrimas.

