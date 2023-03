Jey Mammon: Telefe suspendió al conductor de la Peña de Morfi

escuchar

Durante la transmisión del noticiero de las 20, Telefe Noticias, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, conductores del ciclo, leyeron el comunicado emitido por Telefe en el que se da cuenta de la decisión del canal de suspender al conductor de La Peña de Morfi, Jey Mammon, por las denuncias de abuso infantil que pesan sobre él y el estado público de la noticia.

“A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi , concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”, señala el comunicado.

“Es innegable que estamos todos impactados”, dijo Rodolfo Barili antes de que se leyera el el texto. Primero se refirió al tema y dio la versión del conductor, que ya había dado su versión en redes sociales.

Horas antes, Jey Mammon se pronunció luego de que Lucas Benvenuto acusara al conductor de La peña de morfi por corrupción de menores. En su red social, el conductor habló de “una persistente campaña de acoso y difamación” y habló de “un episodio falso en gran parte de su contenido”. Asimismo, Mammon habló de “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró” y describió al denunciante como “una persona que, en este caso, y frente a la Justicia, ha faltado a la verdad”.

Por otro lado, el conductor aludió a una “instalación mediática del tema” que “ha puesto en juego” su “prestigio y honor”. Por último, concluyó: “Pido a Dios fluya, se exponga, y se conozca la verdad”.

El caso

Benvenuto afirmó que estuvo vinculado al músico y conductor cuando él tenía 14 años y la figura de la televisión, 32. El joven, quien hoy tiene 28 años, habló en el programa de América TV, A la tarde, conducido por Karina Mazzocco, en el que afirmó haber tenido contacto también con Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano, actualmente imputado por integrar una organización dedicada a la explotación sexual y a la corrupción de menores.

Benvenuto relató que tuvo intercambios con Corazza y dijo que este le solicitó fotos íntimas y mantuvieron charlas de contenido sexual aunque nunca llegaron a tener un encuentro en persona. “Yo hablaba con Marcelo cuando tenía 14 años a través de una aplicación. Me mandó fotos y mantuvimos conversaciones sexuales, pero jamás llegué a encontrarme”, expuso.

El joven decidió hablar de los múltiples abusos que habría sufrido años después de los hechos. Sus testimonios fueron parte de un proceso judicial contra el profesor de música Marcelo Rocca Clement, miembro de la banda de los “boy lovers”, encabezada por el psicólogo Jorge Corsi, quien reconoció haber abusado de él cuando Lucas tenía 11 años.

Así fue la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón

“Mi caso es conocido. Desde los 11 años hasta los 16, estas personas se han pasado los contactos entre sí y por eso he tenido la mala suerte no solamente con mis otros casos, sino de haberme cruzado con Marcelo Corazza a través de esta aplicación. En ese momento era muy difícil llegar a los niños porque no había redes sociales, se pasaban los contactos”, profundizó. Y siguió: “Accedían a niños con problemas económicos, con problemas en casa, y si bien yo no tenía problemas económicos, en mi casa no me cuidaban y eso hizo que fuese una puerta para estas personas [del círculo de Corsi]”, contó. “A los 11 años me escapo de mi casa y a través de estas personas, me decían que me iban a llevar a comer y yo accedí, y de esa salida me llevaron de casa en casa y abusaron de mí en todos los sentidos que se puede abusar de una persona: psicológicamente, físicamente”, relató Benvenuto.

Un año y medio atrás, todavía en tiempos de pandemia, Benvenuto decidió presentar una nueva denuncia. En ese contexto, mencionó a Jey Mammon, aunque sin revelar inicialmente su nombre sino identificándolo con su profesión y el canal en el que trabaja.

Jey Mammon conduce actualmente por Telefe La peña de morfi Telefé

“Decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe”, dijo el joven al aire en el ciclo de América. Y continuó: “Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: ‘¿Lucas llegó?’. Él tenía 32 y yo, 14″, afirmó.

En su relato, Lucas explicó que decidió finalmente denunciar a Mammon en 2020 y contó cómo fue el proceso . “La audiencia fue por Zoom y la fiscal me dijo: ‘No podemos hacer nada porque el caso prescribió. Si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que saber que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’. Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’”, se lamentó el joven.

Después de las afirmaciones realizadas por Benvenuto en televisión, el nombre del conductor de La peña de Morfi se viralizó en las redes sociales, espacio donde la víctima confirmó que se refería a Mammon como su presunto abusador.

“¿El conductor músico de Telefe que mencionaste es el de Morfi?”, le preguntó un usuario. La respuesta de Benvenuto fue un “sí”, que más tarde amplió en el hilo de comentarios con la siguiente afirmación: “Sí, es él, Jey Mammon (Juan para mí)”, refiriéndose al nombre real del artista, Juan Martín Rago.

La denuncia

En el marco del programa A la tarde, el periodista Rolando Graña compartió el expediente en donde figura la declaración de Benvenuto. Según detalló el periodista, el joven realizó la denuncia el 18 de diciembre de 2020 contra Mammon, y la Justicia decidió cerrarla el 9 de marzo de 2021 porque entendió que había proscripto en 2018.

“El denunciante es Lucas Benvenuto, este joven que les contaba que fue fundamental para desbaratar una red de pedofilia, o sea que Lucas Benvenuto es alguien que en otras oportunidades no mintió”, remarcó Graña. Luego, informó que Lucas contó que a los 14 años fue a la casa de su mejor amigo y que él le manifestó que quería presentarle a “un amigo al que le gustan los pendejitos como él”. Posteriormente, identificó a esa persona como Juan Martín Rago.

El documento de la denuncia contra Jey Mammon

“A partir de ahí empieza una relación aparentemente consentida entre los dos. Pero tengan en cuenta que Lucas en ese momento tenía 14 años. La denuncia todo el tiempo insiste en que ahora comprende lo que había pasado”, prosiguió Graña. Luego, siguió leyendo el relato de Lucas, quien precisó dónde fue el encuentro con Mammon -en un departamento de Balvanera-, y comunicó que el expediente dice que Rago le convidó “marihuana y alcohol” y, considera que también le dio alguna clase de pastilla para dormir porque “al otro día se despertó y comprobó que había sido abusado sexualmente”.

“Refiere después una serie de encuentros y de relaciones, algunas consentidas y otras no consentidas con Jey Mammon”, siguió Graña, y añadió que más adelante Lucas explicó que en aquel momento varias veces le había pedido a Rago que parara, pero que él “continuó adelante con el acto sexual”.

LA NACION