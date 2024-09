De qué se lo acusa ahora a Harvey Weinstein: más mujeres están listas para testificar en Nueva York

Escuchar

Se confirmaron nuevos cargos en contra de Harvey Weinstein. En una audiencia, los fiscales de Manhattan, en Nueva York, comunicaron que el exproductor de cine, fue acusado formalmente de imputaciones adicionales de delitos sexuales, semanas antes de un nuevo juicio.

Los detalles de los cargos recientes no se revelarán hasta que Weinstein, que tiene 72 años y que no estuvo presente por una cirugía cardíaca de emergencia, comparezca ante el tribunal. Esto podría ocurrir el próximo miércoles 18 de septiembre, según señaló The Associated Press. Por su parte, la fiscal adjunta de distrito Nicole Blumberg reveló que varias mujeres están preparadas para testificar en su contra.

El productoor de películas de Hollywood había sido condenado por violación y abuso sexual a principios de este año AP

Arthur Aidala, abogado de Weinstein, comentó a las afueras del tribunal: “No sabemos nada. No sabemos cuáles son las acusaciones exactas, los lugares exactos ni el momento”. Además, indicó que el equipo de defensa no estará listo para ir a juicio en noviembre por los nuevos cargos. Por ley, según explicó, tendrán 45 días para presentar los documentos judiciales para impugnar la solicitud de la fiscalía de juzgar la acusación original y la nueva al mismo tiempo.

Actualmente, el cofundador del estudio cinematográfico Miramax se recupera de una cirugía cardíaca de emergencia realizada el pasado lunes en un hospital de Manhattan, por lo que no estuvo presente en la audiencia de este jueves.

Nuevos cargos para Harvey Weinstein: qué se sabe

Después de que su condena de 2020 por cargos de violación y agresión sexual fuera revocada por un tribunal de apelaciones este año, Los fiscales, que pretenden volver a juzgar la sentencia invalidada, revelaron la semana pasada que presentarían ante un gran jurado evidencia de hasta tres acusaciones adicionales, que se remontan a mediados de la década de 2000.

El productor se entregó el 25 de mayo a la policía de Nueva York; está procesado por los delitos de violación y abuso sexual Archivo

El caso fue desestimado después de que se dictaminara que el juez en el juicio original había permitido que se presentaran pruebas sobre acusaciones que no eran parte del caso. El nuevo juicio está programado tentativamente para comenzar el 12 de noviembre. Los fiscales dijeron que buscarían combinar los nuevos cargos con los que se presentaron previamente.

Al respecto, los abogados de Weinstein se oponen bajo el argumento de que los fiscales buscan reforzar su caso original con cargos adicionales que involucran a otras acusadoras. Estos nuevos cargos llegan después de que los fiscales en Gran Bretaña anunciaran que ya no presentarían acusaciones de agresión indecente contra el exproductor, quien fue uno de los nombres más apuntados durante eel movimiento #MeToo, que comenzó en 2017.

Según BBC, una vez que los procesos legales concluyan en Nueva York, se espera que Weinstein regrese a California para cumplir una condena de 16 años por violación, mientras tiene pendiente una apelación que iniciaron sus abogados en junio pasado. De acuerdo con su equipo legal, “no tuvo un juicio justo en Los Ángeles”.

Se espera que Weinstein regrese a California para cumplir una condena de 16 años por violación Agencias

Weinstein ha permanecido detenido en el complejo penitenciario de Rikers Island en Nueva York, mientras espera el nuevo juicio. La BBC indicó que más de 100 personas han presentado acusaciones de conducta sexual inapropiada y violación contra el exproductor desde la década de 1970. Por su parte, él sostiene que es inocente.

La agencia de noticias AP informó que este jueves, el juez Curtis Farber aceptó una solicitud de la defensa para que Weinstein, que se encuentra enfermo, permanezca en el Hospital Bellevue por tiempo indefinido en lugar de ser trasladado de nuevo a la enfermería de Rikers Island. También se ordenó al médico que testifique en una audiencia a puertas cerradas sobre los problemas de salud del que fuera uno de los magnates de la industria del cine.

