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De Wanda Nara a Tini Stoessel: así vivieron los famosos el triunfo de la Selección

Las redes sociales se llenaron de festejos y elogios para Lionel Messi y la Scaloneta tras la victoria de Argentina frente a Argelia

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Marcelo Tinelli, Wanda Nara y Marley, acompañados de sus hijos en el debut de la Selección
Marcelo Tinelli, Wanda Nara y Marley, acompañados de sus hijos en el debut de la Selección

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y su victoria ante Argelia provocó eufóricas reacciones entre los famosos, que compartieron su emoción por el triunfo de la Scaloneta y destacaron el desempeño del autor de los tres goles del partido, Lionel Messi.

Desde sus casas, reuniones con amigos o incluso desde el propio estadio en Kansas, referentes de los medios y el espectáculo recurrieron a las redes sociales, entre ellos Wanda Nara, Marcelo Tinelli, Tini Stoessel, Pampita Ardohain, Benjamín Vicuña, Marley y Nicolás Vázquez, para expresar su orgullo por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La expectativa por el debut argentino también se hizo sentir en la previa al encuentro a través de publicaciones con mensajes de aliento para la Selección y fotos con la camiseta albiceleste.

instagram tini
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