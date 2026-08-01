Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá una nueva eliminación el próximo lunes 3 de agosto tras la conformación de una placa polémica. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay apuntados como favoritos para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.

Tras la eliminación de Sebastián Cola en placa negativa, además del abandono de Cinzia Francischiello tras su fuerte caída, la jornada del jueves dejó un total de seis nominados: Steffany “Campanita” Pereira, Matías Hanssen, Juani “Juanicar” Caruso, Luana Fernández, Alejandra Majluf y Solange “Sol” Abraham. De igual manera, es importante remarcar que se salvaron Yanina Zilli y Mariela Prieto.

Mariela Prieto fue la segunda y última salvada de la noche

A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a Campanita, Hanssen y Sol, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Steffany Pereira, quien sumó el 50,3%.

Por detrás apareció Sol con el 36,4% de los votos, por lo que los fanáticos del reality están divididos para elegir a quién quieren eliminar. Luego, Matías acumuló el 10,3% de los 21.202 votos totales, donde apenas el 3% del total optó por elegir a los otros nominados.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Campanita Captura X

A su vez, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados parecen despejar todas las dudas con respecto al mano a mano. En este caso, Sol fue la más votada con más de 7500 votos, mientras que Campanita acumuló 2000. En este caso, Hanssen volvió a ser el tercero más votado y apareció con 1500.

Los números de Poggi evidencian que el mano a mano será entre Campanita y Sol Captura Instagram (@poggi)

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre dos mujeres. Tras cinco salidas consecutivas de varones, lo que provocó que de los 12 participantes queden apenas dos del género masculino, ahora todo parece indicar que se irá una integrante del cupo femenino.