Debate y tensión: Pamela David cruzó en vivo a Ivana Nadal por su opinión sobre el consumo de drogas

En los últimos años hubo una serie de debates sociales que polarizaron a la población argentina. Uno de ellos trata de la legalización de la marihuana. Dentro de la discusión sobre el consumo del cannabis hay una gran variedad de opiniones desde las más polarizadas, tanto a favor como en contra, hasta aquellos que creen que deberían haber excepciones. Durante la emisión de este sábado de PH: Podemos hablar (Telefe), Pamela David e Ivana Nadal vivieron un fuerte cruce por estar paradas en los extremos opuestos.

Andy Kusnetzoff pidió a sus invitados que hablaran de “vicios durante la pandemia”. Las respuestas pasaron por la casual copa de vino, el gusto por el juego de póker y la recaída en la mala costumbre de fumar. Pero la conversación tomó tintes más serios cuando el conductor cuestionó a Ivana Nadal por el consumo de marihuana.

Ivana Nadal apoyó el consumo de marihuana durante el último programa de PH: Podemos Hablar Instagram @iviNadal

La presentadora de televisión habló sin tapujos sobre su apoyo al uso recreativo de la droga. “Yo la banco la verdad. Se que está ahí en tramiterío el tema de la legalidad”, comenzó a contestar. “Por supuesto es una droga, ¿No? Pero así como estoy un poco en duda de un montón de cosas que se plantean como ciertas y sin discusión, siento que es una planta que no tiene nada. Agarrás una planta así y te la fumás, no me parece tan grave”, aseguró frente a la mirada atenta del resto de los invitados.

En cuanto terminó de dar su opinión, Pamela David decidió intervenir y en ese momento comenzó una acalorada discusión. “Estamos en un programa de televisión…”, le expresó la conductora cuando Nadal la interrumpió para aclarar que “cada uno haga lo que quiera”.

“Si, pero cuando la droga te mata no podés decir una cosa así”, respondió tajante David, a lo que Ivana retrucó casi burlonamente que nadie jamás murió por el consumo de marihuana. “Es un portal”, sentenció la modelo cuando, nuevamente, la influencer la frenó para decirle que no coincidía con su postura.

Pamela David habló sobre su hermano, Franco, quien falleció tras batallar contra una adicción

Tajante, Pamela se plantó y le dijo: “No te pregunté si coincidías. Dejame dar un mensaje al menos y después podes no estar de acuerdo”. Fue en ese momento en el que la conductora de La ruleta de tus sueños (América Tv) compartió la historia de su hermano, quien se quitó la vida por culpa de las drogas.

Tras narrar los difíciles momentos que vivió su familiar, David insistió en que no era prudente hablar de manera tan libre sobre el consumo de marihuana en televisión ya que es una puerta al consumo de otras sustancias más duras y que es “un arma de doble filo”.

“Durante muchos años me acompañaron muchas otras familias en centros de rehabilitación que son muchísimos y no alcanzan y la gran mayoría comenzó con el juego de ‘total la marihuana no hace nada’”, explicó conmovida.

Ivana Nadal compartió la historia de adicción de su mamá captura de video

Frente a las palabras de Pamela, Ivana también compartió su experiencia en torno a familiares adictos y se refirió a su madre, quien la abandonó cuando era chica por culpa del consumo. La modelo de 30 años relató cómo la mujer terminó en la cárcel varias veces por conflictos relacionados al tráfico de drogas y que le tomó mucho aprendizaje interior poder perdonarla.

Para calmar las aguas, Kusnetzoff presentó su punto de vista y aclaró que, para muchos especialistas, el paso de la marihuana a drogas más duras tiene que ver en muchos casos con la personalidad de quien consume.

Ambas invitadas se mantuvieron firme en sus posturas y Pamela quiso terminar el segmento enviando un mensaje a los adolescentes que podrían estar mirando el programa: “Lo que no quiero hacer es que en televisión se haga apología de algo que te puede estar quemando, porque estás jugando con fuego. Ni se les ocurra”, concluyó.