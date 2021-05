Pamela David, feliz con su sobrino que nació tras la muerte de su hermano: “Es un canto a la vida”

Durante el 2020, Pamela David tuvo que atravesar un momento extremadamente difícil después de que su hermano, Franco, se quitara la vida. Días después de esta triste noticia, la novia del joven, que al momento de su muerte tenía 22 años, supo que estaba esperando un hijo de él, lo cual causó una mezcla de sentimientos en todos.

“Él había tenido varios intentos hasta que finalmente lo concretó, y fue en plena pandemia, sin saber que su novia estaba embarazada”, explicó la conductora en PH: Podemos Hablar. “Cuando pasó todo el bebé era una semillita, que si se hacía una eco no se veía nada”.

“Vino Gianfranco que es un lechón divino, hermoso, feliz”, dijo sobre su sobrino, al que presentó ante el mundo hace unas semanas a través de Instagram. “Franco era su papá, Gianfranco el bebé”.

“Yamila, su mamá, es una madraza. Le tocó esa madre que vale por mil. Es primeriza pero parece muy canchera, nació sabiendo cómo se cría un bebé”, expresó y llenó de elogios a su cuñada, que vive en Santiago del Estero, provincia en la que también vivía su hermano.

En cuanto a como vive la familia este momento, la conductora reconoció que es una mezcla de emociones. “Hay sensaciones encontradas, porque decís: ‘¿qué hubiese pasado si él hubiera sabido?’. Es algo doloroso y de mucha felicidad en el mismo nivel”.

“Trato de pensar que son decisiones también, de no juzgar ni siquiera lo que hizo, porque no podía con su vida. Realmente no era feliz y no pudo, no pudo con su vida”, dijo en referencia a su hermano, pero sin querer entrar en detalles. “Es un tema muy delicado para tocar en televisión también, tiene sus protocolos”, agregó.

Volviendo a su sobrino, David no pudo dejar de elogiar al bebé. “Es hermoso y lo extraño”, expresó. “Él es pura luz, alegría, sonríe a carcajadas, es un canto a la vida”, describió Pamela sobre el bebé. Y cerró: “Hay otra mirada y me quiero parar ahí, en las bendiciones de la vida”.

LA NACION