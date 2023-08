Del “DJ pirómano” a la emoción de Billie Eilish: la impactante primera fecha de Lollapalooza Chicago 2023

escuchar

ENVIADO ESPECIAL.- En una palabra, colosal: Lollapalooza Chicago es ochenta hectáreas más grande que Ciudad del Vaticano y reúne 430.000 “habitantes” más en sus cuatro jornadas. Con sus nueve escenarios -que congregarán a unas 170 bandas de todo el planeta-, paseos gastronómicos, juegos infantiles y hasta centros de belleza, parece una ciudad dentro de una ciudad.

El festival abrió sus puertas poco antes del mediodía Taylor Regulski

Y la primera fecha del histórico festival, que arrancó el jueves en el Grant Park de Chicago, estuvo a la altura de la leyenda. Más de 100.000 personas desafiaron las altas temperaturas para presenciar a algunos de los artistas más populares de la actualidad. Y los más de 30 grados no desanimaron a muchos de ellos a mostrar sus mejores outfits: botas largas, boas, vestidos de red y mucho glitter llenaron de color la jornada.

El público de Lollapalooza Chicago agregó color a una jornada de calor intenso

Los primeros shows arrancaron a partir del mediodía, a medida que el público empezaba a entrar al predio. El pop bilingüe de la estadounidense-mexicana Lesly Reynaga, el country eléctrico de Pony Bradshaw y el indie-rock de The Beaches dieron la bienvenida a los primeros visitantes.

Sin embargo, el primer momento de euforia de la tarde vino de la mano de NewJeans. La banda K-Pop, joven tanto por su formación -en 2022- como por la edad de sus cinco integrantes -todas menores de 20 años- cautivó a los cientos de fanáticos que llegaron a verlas con hits como “Ditto” y “OMG”.

El K-Pop noventoso de NewJeans cautivó a la audiencia joven de Lollapalloza Chicago Roger Ho

Otra interpretación notable tuvo lugar minutos más tarde, cuando el el DJ australiano Timothy Jude Smith, mejor conocido como Timmy Trumpet, regaló a su audiencia pirotecnia musical -beats desatados a los que sumaba interpretaciones en vivo de trompeta- y pirotecnia auténtica, con ocho columnas de fuego que flameaban en los momentos más desenfrenados del set. Más tarde, su colega Diplo hizo uso del mismo recurso.

El show de Diplo en Lollapalooza 2023 Roger Ho

En el T-Mobile -uno de los dos escenarios principales junto al Bud Light-, Portugal. The man, banda que participó de Lollapalooza Argentina 2019, hizo gala de su rock psicodélico con un set que incluyó buenas versiones de canciones de los Beatles (”She’s So Heavy”) y Nirvana (”In Bloom”).

Los dos momentos cumbre de la noche sucedieron casi en simultáneo (pasadas las 20.40) y a un kilómetro de distancia entre sí. En el escenario Bud Light, la reggaetonera colombiana Karol G apareció en el escenario con una remera que llevaba la mítica lengua de los Rolling Stones y recibió a sus fans con “TQG”, uno de sus temas más populares.

Karol G cerró la noche en el escenario Bud Light de Lollapalooza Ismael Quintanilla III

Del otro lado del predio, emergía en el T-Mobile Billie Eilish enfundada en la casaca 23 de los Chicago Bulls que Michael Jordan, el Maradona local, vistió durante los 90. El show de esta californiana de 21 años fue el evento más convocante de la noche e incluso tuvo un presentador de lujo: Brandon Johnson, el alcalde de Chicago, quien asumió personalmente la tarea de invitarla al escenario. Un recital intenso, de 24 canciones, que incluyó los temas más destacados de When We Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever, los dos albums de Eilish.

Billie Eilish debutó su nuevo look en el Lollapalooza Chicago

El set, en el que la cantante “presentó” su nuevo mechón rojo y debutó “What Was I Made For”, la canción escrita para Barbie, estuvo además marcado por dos momentos emotivos: un segmento acústico, en el que interpretó “i love you” junto a su hermano Phineas (“Es el mejor en lo que hace y mi mejor amigo”) y la interpretación de “Never Felt So Alone”, composición original del británico Labrinth, a la que Eilish puso la voz. El tema apareció en la segunda temporada de Euphoria y sirvió como excusa para homenajear a Angus Cloud, actor de la serie que murió esta semana a los 25 años en circunstancias aún desconocidas. “Descansa en paz, Angus”, musitó emocionada la joven sobre el final de la canción.

La primera fecha de Lollapalooza 2024 cerró con un show de fuegos artificiales Taylor Regulski

Pasadas las 22, la primera jornada cerró con un show de fuegos artificiales. Las decenas de miles de personas de todas las edades que se quedaron hasta el final abandonaron ordenadamente el predio y se retiraron a descansar. El día fue largo e intenso y quedan otras tres fechas por delante.

Presencia mendocina

El rock argentino también tendrá su espacio en el lineup de Lollapalooza Chicago. Usted Señalemelo se convertirá en la primera banda nacional en participar de la edición “madre” del festival: tocarán este sábado en el escenario Bacardí entre las 12.50 y las 13.30.

El conjunto oriundo de la ciudad de Mendoza, formada por Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Lucca Beguerie Petrich, se encuentra actualmente de gira por los Estados Unidos, en donde tocaron en el evento de música latina LAMC y como openers de la banda mexicana Little Jesus durante el show que brindaron en Racket, Nueva York. También pasaron por California para el Viva! Pomona Festival. Siguieron apariciones en Seattle, Miami, Kansas City, Saint Louis, Indianápolis, y Chicago, última parada del tour en tierras norteamericanas.

Se viene una nueva versión argentina

El festival Lollapalooza, que fue creado en 1991 por el artista estadounidense Perry Farrell , comenzó a realizarse en nuestro país en 2014. En su edición 2023, incluyó cinco escenarios, más de 100 músicos y 330.000 espectadores que colmaron las instalaciones del Hipódromo de San Isidro.

Al igual que las otras ediciones, se llevará a cabo en los primeros meses del año y se hará por tres días seguidos: el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo. Los tickets salieron a la venta el 4 de julio y ya se vendieron más de 150.000 entradas.

Lollapalooza 2023 LA NACION/Julian Bongiovanni

Aún no se informaron los horarios de la próxima edición del festival, puesto que todavía no está confirmado qué artistas vendrán. En este sentido, fuentes de DF, la productora a cargo de organizar la versión argentina del megaevento, revelaron que darán a conocer el lineup en el mes de septiembre.

Además de Billie Eilish y Karol G, Lollapalooza Chicago cuenta con otros headliners de peso como Kendrick Lamar, The 1975, el dúo electrónico Odesza, los surcoreanos Tomorrow X Together, Lana del Rey y los Red Hot Chili Peppers (que ya confirmaron dos fechas en el Monumental, el 24 y 26 de noviembre, con entradas totalmente agotadas). ¿Estará alguno de ellos entre el aluvión de artistas que el festival reunirá en marzo?