Denisse González contó qué señales ignoró antes de su internación y habló de la continuidad de su tratamiento

La internación de Denisse González en medio de un control de rutina el 31 de julio causó preocupación entre sus seguidores. Es que el resultado de unos estudios obligó a la exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 (Telefe) a permanecer internada durante 12 días en la Clínica Bazterrica. Tras dos semanas de incertidumbre, la influencer reveló qué es lo que le pasó y cómo sigue su tratamiento.

Sigue la preocupación en torno a la salud de Denisse González (Foto: Captura Instagram/@denisse_belen_gonzalez)

Ya en su casa desde el lunes, día en el que recibió el alta médica, la joven publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se sinceró con su poco más de 800.000 seguidores. “Intenté contarles un poco de todo lo que pasó estos días y lo que va a pasar próximamente. Gracias por estar, por cada mensaje y por tanto amor”, escribió en la descripción del video en el que se la vio frente a cámara lista para hablarle a su comunidad.

Denisse González explicó qué fue lo que la obligó a permanecer 12 días internada (Foto: Captura Instagram/@denisse_belen_gonzalez)

“Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada”, arrancó. El detonante fue un análisis que arrojó un recuento de apenas 3000 plaquetas, cuando el rango normal en una persona adulta es de 150.000 a 450.000. “Las plaquetas básicamente son las que ayudan a que la sangre deje de salir cuando nos lastimamos. Y si están demasiado bajas, el cuerpo no puede frenar bien un sangrado. Básicamente podés tener una hemorragia interna”, explicó.

El cuadro corresponde a una condición autoinmune. “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, dijo la influencer y señaló que las causas pueden ser múltiples: una medicación, una infección, otra enfermedad autoinmune o el cáncer, aunque también admitió: “Puede pasar sin ninguna causa concreta. Así porque sí”.

Denisse González recibió el alta pero aún deberá hacerse estudios

Durante su estadía, los médicos descartaron los diagnósticos más severos. “La cantidad de días que estuve internada, me pincharon por todos lados todas las mañanas para ir descartando todo este abanico de posibilidades. Gracias a Dios, el abanico se hizo chiquito y muchas cosas feas se fueron descartando”, agradeció.

Sobre su estado actual, advirtió: “De acuerdo a lo que me explicaron, solamente es un parche. Yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente mis plaquetas van a bajar”. Asimismo, sobre su llegada a urgencias recordó: “¿Cómo me di cuenta de esto? Yo tenía moretones en el cuerpo. Tenía algo que se llama petequias, que son unos puntitos rojos que yo lo confundí con alergia, pero a todo esto yo no le di bola". Por último, reflexionó sobre el azar: “Un día me desvelé y fui cuatro días antes al laboratorio a hacerme mi chequeo anual. Esos cuatro días podrían haber cambiado toda esta historia”. Y concluyó sobre sus próximos pasos: “La semana que viene vamos a ver qué tratamiento vamos a seguir”.