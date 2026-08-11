“Esto todavía no terminó”: Denisse González recibió el alta pero dejó un mensaje de preocupación
La exparticipante de Gran Hermano estuvo más de una semana internada por sus bajos niveles de plaquetas y confirmó que continuará con estudios y controles tras volver a su casa; los detalles
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La salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), mantuvo en vilo a sus seguidores durante los últimos días luego de que debiera ser internada por un cuadro asociado a bajos niveles de plaquetas. Tras más de una semana bajo atención médica, la joven finalmente recibió el alta y compartió la noticia con sus seguidores.
A través de sus redes sociales, Denisse compartió la noticia con sus seguidores y confirmó que finalmente podrá regresar a su hogar después de más de una semana de internación. “¡Me voy a casa!“, comenzó diciendo en un posteo en sus redes sociales.
Y agregó: “Después de tantos días, por fin puedo decirlo. Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza. Voy a tener que volver seguido al hospital y seguir con controles diarios. Pero hoy me dejan volver a casa. Hoy puedo dormir en mi cama, caminar, sentir el sol en la cara y abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez”.
Pese a la buena noticia, Denisse aclaró que todavía deberá atravesar un período de controles y estudios para conocer cómo continúa su recuperación. “Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme”, explicó la joven.
Además, aprovechó para agradecer los mensajes y el acompañamiento que recibió durante los días de internación. “Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado”, expresó.
La emoción de sus seguidores tras la buena noticia
La noticia generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde amigos, familiares y seguidores de Denisse González celebraron que finalmente pudiera regresar a su casa y le hicieron llegar mensajes de cariño y apoyo. Entre ellos estuvo su novio, Bauti Mascia, ganador de Gran Hermano, quien acompañó a la joven durante los días de internación.
“La que la luchó toda fuiste vos”, escribió el cantante. A ese mensaje se sumaron distintos seguidores, que también expresaron su alegría por la recuperación. “Todo esfuerzo tiene su recompensa, la lucha interna también. Felicidades, ahora sí a descansar” y “Qué alegría!” fueron algunos de los más destacados.
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