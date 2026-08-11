“Esto todavía no terminó”: Denisse González recibió el alta pero dejó un mensaje de preocupación

La salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), mantuvo en vilo a sus seguidores durante los últimos días luego de que debiera ser internada por un cuadro asociado a bajos niveles de plaquetas. Tras más de una semana bajo atención médica, la joven finalmente recibió el alta y compartió la noticia con sus seguidores.

Denisse junto a su novio Bautista durante su internación (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

A través de sus redes sociales, Denisse compartió la noticia con sus seguidores y confirmó que finalmente podrá regresar a su hogar después de más de una semana de internación. “¡Me voy a casa!“, comenzó diciendo en un posteo en sus redes sociales.

Denisse González recibió el alta tras más de una semana de internación (Captura: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Y agregó: “Después de tantos días, por fin puedo decirlo. Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza. Voy a tener que volver seguido al hospital y seguir con controles diarios. Pero hoy me dejan volver a casa. Hoy puedo dormir en mi cama, caminar, sentir el sol en la cara y abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez”.

Denisse compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales (Captura: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Pese a la buena noticia, Denisse aclaró que todavía deberá atravesar un período de controles y estudios para conocer cómo continúa su recuperación. “Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme”, explicó la joven.

La joven atravesó varios días internada por bajos niveles de plaquetas (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Además, aprovechó para agradecer los mensajes y el acompañamiento que recibió durante los días de internación. “Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado”, expresó.

La emoción de sus seguidores tras la buena noticia

La noticia generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde amigos, familiares y seguidores de Denisse González celebraron que finalmente pudiera regresar a su casa y le hicieron llegar mensajes de cariño y apoyo. Entre ellos estuvo su novio, Bauti Mascia, ganador de Gran Hermano, quien acompañó a la joven durante los días de internación.

Los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer en los comentarios (Captura: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

“La que la luchó toda fuiste vos”, escribió el cantante. A ese mensaje se sumaron distintos seguidores, que también expresaron su alegría por la recuperación. “Todo esfuerzo tiene su recompensa, la lucha interna también. Felicidades, ahora sí a descansar” y “Qué alegría!” fueron algunos de los más destacados.