Bautista Mascia y Denisse González: la historia de amor que empezó en un reality y ahora atraviesa su momento más difícil

El sábado 8 de agosto, mediante su cuenta de Instagram, Bautista Mascia compartió un carrusel de fotos junto con Denisse González. Allí dejó entrever la intimidad de ambos durante los días que la ex Gran Hermano lleva internada en observación, luego de que los médicos descubrieran, gracias a un chequeo de rutina, que tiene un nivel muy bajo de plaquetas. En esa sintonía, conocé cómo la pareja se convirtió en un símbolo de amor, que hoy emociona y trasciende en las redes sociales.

El tierno posteo de Bautista sobre los días de Denisse internada (Fuente: Instagram/@bautimascia_)

La historia de amor de Bautista Mascia y Denisse González

Cuando empezó la edición de Gran Hermano 2023-2024, Denisse se sintió atraída casi de inmediato por Alan Simone y así lo manifestó 24 horas después del inicio del reality en una charla con Santiago del Moro. Sin embargo, no hubo feeling entre los compañeros y esa fue la oportunidad que aprovechó Bautista para conquistar a quien consideraba la más linda de la casa.

La historia de amor de Bautista y Denisse se remonta al inicio de la anteúltima edición de Gran Hermano

Con el paso de los días, el uruguayo y la oriunda de Trelew se hicieron amigos cercanos y así dieron el paso definitivo al noviazgo. Fuera del reality, los fans nombraron a la relación como “Baunisse” y ambos comenzaron a sortear las complejidades del programa.

Bautista y Denisse en su boda ficticia en Gran Hermano

A mitad del juego, una discusión entre Denisse y Juliana “Furia” Scaglione desató la división en la convivencia. Ese fue el motivo por el que la novia de Bautista abandonó Gran Hermano por elección del público, hasta que la opción del Golden Ticket le permitió regresar a la competencia. Juntos otra vez, los enamorados celebraron una boda ficticia.

La boda de Denisse y Bautista

Tras el triunfo de Bautista Mascia en 2024, lo que se consideró hasta entonces como la edición más larga de Gran Hermano en Argentina, los protagonistas de este romance eligieron continuar con su relación. Lo que empezó en los estudios de Telefe continuó con una mudanza y convivencia en Buenos Aires, sumado a varios viajes a Montevideo, de donde él es oriundo.

Después de Gran Hermano, la pareja se consolidó en las redes sociales donde subieron a diario sus momentos más íntimos (Fuente: Instagram/@denisse_belen_gonzalez)

Tanto Bautista como Denisse se establecieron en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Por un lado, el uruguayo siguió con su carrera musical y, por el otro, la chubutense forjó su perfil como influencer de moda, fitness y vida sana.

La pareja es una de las más queridas de los ex Gran Hermano (Fuente: Instagram/@denisse_belen_gonzalez)

La pareja no solo conquistó las pantallas, sino también TikTok e Instagram, plataforma donde compartieron los viajes que hicieron por Estados Unidos, Europa, Brasil y la Patagonia argentina. En cada imagen plasmaron lo que cada uno siente por el otro, con palabras o simples gestos, como abrazos, besos y compañía constante.

Bautista y Denisse en Barcelona (Fuente: Instagram/@bautimascia_)

Además, más allá de sus obligaciones laborales, Denisse se convirtió en un pilar importante para el músico, a quien acompañó en cada gira y presentación de un nuevo tema.

Denisse y Bautista en París (Fuente: Instagram/@denisse_belen_gonzalez)

En la actualidad, la vida puso a prueba ese sentimiento mutuo y Bautista dejó en claro que no le soltará la mano a Denisse de ninguna manera. En su último posteo en Instagram, el uruguayo mencionó: “Cada día más cerca de curarte”.

El día en la Clínica transcurre entre mates, juego de cartas y pinturas (Fuente: Instagram/@bautimascia_)

Denisse González se encuentra internada en la Clínica Bazterrica hace poco más de una semana. Luego de un chequeo de rutina, los médicos detectaron que su cuerpo no tenía el nivel de plaquetas normal para un adulto (de entre 150.000 a 400.000).

Bautista no se despegó de Denisse desde su internación (Fuente: Instagram/@bautimascia_)

“Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6000 (ayer estaban en 8000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, informó la influencer, quien sube a su perfil social un vlog de cómo es su día a día bajo internación.

Denisse González reveló que su estado de salud continúa siendo delicado y que seguirá internada (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Frente a este contexto, el exganador de Gran Hermano también manifestó su agradecimiento a los fans por el apoyo, al tiempo que se mostró junto a su novia en la habitación de la clínica.