Denzel Washington, actor: “Desayuno sencillo con panceta, huevos y croquetas de papa, jugo de naranja y café”

Denzel Washington es uno de los actores más reconocidos de Hollywood y, a sus 71 años, continúa activo en la industria cinematográfica. A lo largo de su carrera, el intérprete de Training Day y Malcolm X también compartió algunos detalles sobre sus rutinas y preferencias personales, entre ellos, qué suele disfrutar a la hora del desayuno.

El dato surgió hace unos años, cuando Washington participó de un AMA (Ask Me Anything) en Reddit y respondió las preguntas de los usuarios. En ese intercambio, le consultaron cuál era su desayuno ideal y el actor describió una combinación típica de los desayunos estadounidenses: huevos, panceta, papas, jugo de naranja y café.

“Me gusta un desayuno sencillo, en un pequeño restaurante, con panceta y huevos y croquetas de papa”, explicó el actor. La combinación se completa con un poco de jugo de naranja y una taza de café, según detalló en aquella conversación.

El actor habló de sus preferencias en una conversación con sus seguidores y respondió sobre sus hábitos captura de video

Las “croquetas de papa” a las que hizo referencia son los conocidos hash browns: papas ralladas que se cocinan hasta quedar doradas y crocantes. Se trata de un acompañamiento habitual en los desayunos estadounidenses y suele servirse junto con huevos y panceta.

La preparación que elige para darse un gusto

Más allá de esa combinación salada, el actor mencionó una preparación diferente cuando le preguntaron por sus preferencias. “Cuando quiero darme un gusto, me encantan las tostadas francesas”, contó.

La respuesta también incluyó el omelette entre sus platos favoritos para el desayuno. De esta manera, Washington señaló distintas alternativas que disfruta, desde una comida abundante con huevos, panceta y papas hasta una preparación dulce para cuando busca darse un gusto.

Qué se sabe de sus hábitos actuales

La alimentación del actor fue cambiando junto con otros hábitos de su vida cotidiana AFP PHOTO-Mike NELSON

En una entrevista con Esquire publicada en noviembre de 2024, Washington contó que comenzó a entrenar con un preparador físico en febrero de 2023, por recomendación de su amigo Lenny Kravitz. Según declaró, el entrenador también se encargaba de preparar sus comidas.

En ese diálogo, el actor contó que había dejado el alcohol al cumplir 60 años y que en diciembre de 2024 se cumplirían diez años desde la última vez que tomó. También explicó que decidió modificar sus hábitos en relación con las comidas.

Con el paso del tiempo, sus elecciones fueron cambiando y su rutina comenzó a estar más enfocada en el cuidado personal y el bienestar. Lejos de mantener siempre las mismas costumbres, Washington fue adaptando sus hábitos a las distintas etapas de su vida.