El regalo hecho a mano de Mario Pergolini que desconcertó por completo a Mora Bianchi: “¿Querés que la firme?”

Tras el final de la tercera y última temporada de Margarita, que tu cuento valga la pena (HBO Max), su protagonista, Mora Bianchi, estuvo en Otro día perdido (eltrece) y, además de conversar con Mario Pergolini sobre el proyecto y su vida personal, también hizo un show musical. Junto a parte del elenco interpretó “EmotiHadas”, uno de los principales hits de la serie. Pero lo cierto es que no se fue del programa con las manos vacías, sino que recibió algunos regalos hechos personalmente por el conductor, quien tuvo que insistirle bastante para que aceptara uno de ellos, puesto que a simple vista no fue de su agrado.

Como recientemente Bianchi se mudó a un nuevo hogar, desde el programa le hicieron algunos regalos. La primera en acercarse fue Evelyn Botto, quien le entregó una caja que contenía una vela aromática. “Esto lo vas a necesitar sí o sí. ¡Gastaste plata acá!”, lanzó Pergolini y luego le dijo a Agustín “Soy Rada” Aristarán que era su turno. Sin embargo, el actor se hizo el desentendido. “Habíamos quedado en que todos le íbamos a regalar algo para la casa”, lo cuestionó el conductor, frente a lo que el panelista terminó por obsequiarle a la invitada su propia taza del programa.

Mario Pergolini le regaló a Mora Bianchi una panera que hizo en 3D (Foto: Captura)

Luego fue el turno de Pergolini. “Yo hago impresiones en 3D, me gusta, y te hice para vos”, anunció. Mora se mostró muy nerviosa y él trató de calmarla: “Relajate, tranquila. Te dije que te vamos a cuidar, no te hagas problema”. Acto seguido le entregó una pequeña panera negra: “La hice yo, ¿querés que te la firme?”. Ella la aceptó educadamente, pero su cara se transformó cuando sacó el segundo regalo: un portallaves negro con forma de perro salchicha.

“¡Este me encanta!”, exclamó. “¿El otro no?”, respondió entre desconcertado y ofendido Pergolini. Ella, honesta, le dijo que no, así que él le pidió que le devolviera la panera. “¡Vieron en casa que lo que hago es lindo!”, expresó el conductor orgulloso de su trabajo.

El regalo favorito de la invitada fue un portallaves en forma de perro salchicha (Foto: Captura)

Por último, sacó un portauriculares con una particularidad: era la cabeza de Walter White, el personaje de Bryan Cranston en la serie Breaking Bad. “Lo hice yo, ¡en serio! No me sale bien el anteojo, se me rompió acá”, se lamentó.

El tercer y último regalo del conductor para Mora fue un portauriculares con la cara de Walter White (Foto: Captura)

La invitada aceptó el diseño, reflexionando en que lo podía regalar. Sin embargo, Pergolini decidió seguir insistiéndole con que también se llevara la panera que sacó de su propia casa y que, aunque admitió que debía ser más grande, estaba “bien hecha”. Frente a la negativa de ella, Rada la defendió: “No es linda igual”. Sin embargo, tras el ida y vuelta, Mora terminó por acceder. “Me llevo todo”, exclamó feliz con los cinco nuevos objetos para su casa.

El show musical de Margarita en Otro día perdido

El elenco de Margarita interpretó "EmotiHadas" en Otro día perdido

En medio de la entrevista, la actriz se levantó del sillón para interpretar “EmotiHadas”, una de las canciones favoritas del público y tendencia en las redes sociales. No lo hizo sola, sino acompañada por parte del elenco: Lola Abraldes, Joaquín Reficco, Pilar Masse, Antonella Podestá y Pamela Baigun. La serie de Cris Morena llegó a su fin oficialmente esta semana. Los 80 capítulos, divididos en tres temporadas, están disponibles en la plataforma de streaming HBO Max.