A días del estreno de MasterChef Celebrity, China Ansa confirmó el tenso cruce que vivió con Elizabeth Vernaci: “Terminamos mal”

Cada vez falta menos para el estreno de MasterChef Celebrity. El próximo lunes, el reality de cocina volverá a poner a prueba a 24 famosos, quienes a través de su ingenio y platos originales lucharán por quedarse con el nuevo título. Sin embargo, el certamen todavía no llegó a la pantalla y ya explotaron varias internas en las cocinas. A la sorpresiva baja de L-Gante a días de comenzar, ahora se sumó un escándalo entre Josefina “La China” Ansa y Elizabeth “La Negra” Vernaci. Al parecer, las participantes tuvieron que compartir un desafío y la conductora habría tratado mal a la panelista de Telefe.

“¿Hubo quilombo con ‘La Negra’ Vernaci?, le preguntó el notero de Intrusos a Ansa ayer en la gran presentación del programa. Tras un silencio y un gesto que valió más que mil palabras, la co-conductora de Escape perfecto respondió: “No sé, qué sé yo. ‘La Negra’ arrancó un poco nerviosa. Y yo encima quise imponer alguna actitud mía, una decisión… Arrancamos mal, terminamos bien”.

Si bien no dio detalles del cruce que mantuvieron durante una de las grabaciones, la China explicó: “Quisimos charlar y teníamos distintas formas de conversar. No nos poníamos de acuerdo. Yo te digo: ‘blanco’ y vos me decís: ‘negro’. Yo te digo: ‘Vamos a blanco’ y ella me decía: ‘No, vamos a negro’ y no nos pudimos poner de acuerdo”.

“¿Quién fue más inteligente emocionalmente a la hora de la charla?”, quiso saber el notero de América. “Y bueno, yo creo que yo. ‘La Negra’ me va a matar”, lanzó entre risas. “Yo ya sé que ella es así: impulsiva, verborrágica. Yo quería hacer lo que tenía ganas de hacer y ella quería hacer lo que tenía ganas de hacer; nunca nos íbamos a poner de acuerdo”, explicó dando cuenta que fueron equipo en alguna actividad en la cocina. “Si sale mal esto, ¿de quién es la responsabilidad?”, preguntó el movilero. “De ‘La Negra’”, remató tapándose la boca y con una sonrisa pícara.

¿La más polémica del certamen?

El cruce con “La China” Ansa no fue la única polémica que protagonizó Vernaci desde el comienzo de las grabaciones. En los últimos días, se filtró un enojo que la conductora de Amanece que no es poco habría tenido con Wanda Nara. “Fue tan de urgencia el programa, tan adelantado… Aparentemente, en el momento en que Elizabeth entra en la presentación que el otro día mostramos, grabaron cuatro veces la presentación de Wanda Nara porque se confundía, se trababa”, contó Adrián Pallares en Intrusos. “Parece que Elizabeth, entre otras cosas, le dijo: ‘Bueno, esta chica, por favor, no me hagan entrar y salir, entrar y salir… La energía’, me dijo alguien”, reveló el conductor.

Desde que se sumó a MasterChef, Elizabeth Vernaci ha sido noticia por diferentes polémicas. A su supuesto conflicto con las maquilladoras del canal, se sumó su enojo por haber sido incorporada al grupo de Whatsapp de los participantes

Semanas atrás, el rumor de que Vernaci estaba a punto de renunciar al reality también la convirtió en noticia. “Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella”, dijo Yanina Latorre en su programa SQP. Según la mujer de Diego Latorre, la conductora radial no estaba conforme con la maquilladora del canal y, ante la posibilidad de llevar su propio equipo, Vernaci pidió que el programa se hiciera cargo de sus honorarios. El contrato también fue otro motivo de desacuerdo. “Dice que el contrato es leonino, que te obliga a hacer publicidades y que ella no las quiere hacer”, reveló Yanina.

Ante la repercusión que generaron estos dichos, la conductora de Olga salió a desmentir la información desde su propio espacio. “Yo no sé de dónde salen las noticias, seguramente del mismo lugar donde uno está”, reflexionó la participante algo molesta. Enseguida, “La Negra” desmintió que el conflicto estuviera relacionado con las maquilladoras. “Es mentira, no compren fruta podrida. Yo tengo la maquilladora de toda mi vida, no cambié tres maquilladoras”, aclaró. “Es parte del juego de entrar a la tele, tener que desmentir pel… y yo no me voy a dedicar a eso, lo voy a hacer esta sola vez y después digan lo que quieran”, advirtió.