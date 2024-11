Desde Arturo Puig a Nicole Neumann, los famosos argentinos que lanzaron un disco

La gran mayoría de los famosos argentinos son multifacéticos: conductores, modelos, actores, deportistas, entre otras cosas. Algunos siguieron con la carrera que eligieron desde el primer día, mientras que otros quisieron abrir nuevos horizontes e incursionaron en otros rubros. Pero lo que más llama la atención es que el canto, el cual no es para cualquiera, fue al que más se aventuraron.

A continuación, te traemos la lista de algunas de las celebridades nacionales que lanzaron un disco sin ser cantantes y que seguro no sabías:

1. Ricardo Darín

Ricardo Darín editó De a dos en 1979, cuando tenía 22 años. En ese momento, el actor era el galán del momento, por lo que quisieron convertirlo en más que eso. “Esto se le ocurrió a unas mentes iluminadas. Los productores no tuvieron mejor idea de preguntarme si yo cantaba”, se sinceró él tiempo después.

Como era de esperarse, el álbum, que contaba con diez poemas recitados, escritos por el artista y musicalizados, no tuvo éxito, pero en la localidad de Bahía Blanca se vendieron siete ejemplares.

2. Arturo Puig

El reconocido actor participó en varios discos, entre ellos: Arturo Puig Sí, soy yo (1986); Música para ver en TV (1974); Música para amar y Para ti música para vos - La mejor colección de música Romántica - Número 2 (1998).

Según contó en una entrevista, todo empezó como un chiste. Es que el actor era muy amigo de Emilio Disi, con quien solía compartir salidas nocturnas que musicalizaba con su ídolo Tom Jones. Fue el humorista quien le advirtió a Gustavo Yankelevich que su colega cantaba como Jones, por lo que el productor lo llevó a grabar un simple a CBS. Eran dos temas y se vendieron 500 mil discos.

3. Guillermo Vilas

En 1978, Guillermo Vilas ayudó al Flaco Spinetta a editar en inglés el disco Only love can sustain (Solo el amor puede sostener), lanzado en 1978. Pero no todo quedó ahí, es que después de esto compusieron juntos el tema “Children of the bells”.

Ya retirado del tenis, grabó tres discos como solista: Milnuevenoventa (1990), Dr. Silva (1992) y Guillermo Vilas (1998).

4. Leticia Brédice

En el 2003, la actriz decidió probar suerte en la música y de la mano de Sony Music lanzó su disco debut titulado Actriz. Además de su single principal “No Love, No Sex”, el cual tuvo gran difusión, el LP también incluía las canciones “Sobrevivir sin amor”, “Papá, ya no lavo más”, una versión de “La rubia tarada” de Sumo y “Woman on the Rain”, junto a Charly García.

5. Nicole Neumann

Cuando tenía apenas 16 años, Nicole Neumann era una de las modelos más solicitadas, por lo que, por algún motivo, vieron en ella un potencial para el canto. Respaldados por Sony, Neumann y su equipo lanzaron en 1994 Primer amor, un álbum compuesto por canciones genéricas y efímeras.

6. Miguel del Sel

Pese a que tuvo gran éxito de la mano de “Midachi”, Miguel del Sel quiso explotar al máximo su faceta musical y en 1995 lanzó Todo o nada, un CD de diez temas de salsa.

Con “Karakatiski”, “La diosa del Caribe”, “Hasta que te conocí”, “Talento de TV”, “Esta vez, “Todo o nada”, “No me acostumbro”, “Atrapado”, “Ven” y “Soy cantante”, de Sel hizo bailar a más de uno.

