Quién es Catalina Gorostidi y por qué preocupa a todos en Gran Hermano

La estadía de Catalina Gorostidi en Gran Hermano 2025 (que ingresó a la casa luego de que Juliana ‘Furia’ Scaglione decidiera abandonar el juego), genera preocupación entre sus compañeros y los televidentes. Con una apariencia física diferente a la que supo mostrar en la edición en la que Bautista Mascia se consagró ganador, la santafesina reveló que sufre de trastornos alimenticios. Y ahora una declaración dejó sin palabras a más de uno.

Catalina Gorostidi en la edición de 2023, en la que Bautista Mascia se consagró ganador Captura

Mientras la participante se encontraba descansando en el patio, manifestó su preocupación por la alimentación dentro de la casa. “Ya habré engordado como cuatro kilos”, dijo preocupada. Al escucharla, Gabriela Gaianatassio lanzó, sin vueltas: “Pará, no empecés a ser neurótica”.

En ese sentido, Cata le respondió: “No quiero”, por lo que la brasilera le marcó un límite: “Si vos sabés que tenés problemas de alimentación, arreglalos en la mesa también”.

En varias ocasiones, Catalina habló en Gran Hermano sobre sus problemas alimenticios

Pero todo comenzó antes de su incorporación al reality, cuando vio la necesidad de responder los comentarios de algunos usuarios de las redes sociales, quienes le remarcaban que “parecía anoréxica” y que “está demasiado flaca”. Ante tantas suposiciones, decidió romper el silencio con un video en su cuenta de Instagram.

“Primero les quiero contar que yo tengo espejo en mi casa y veo cómo estoy o dejo de estarlo. Tengo balanza, tengo una familia, tengo amigos, todo lo que ustedes se preocupan por mí, sé cómo estoy. Desde los 17 años que tengo un problema de alimentación. En su momento tuve anorexia. También vigorexia”, explicó.

Catalina Gorostidi reveló que sufre de trastornos alimenticios (Foto: Instagram/@catigorostidi)

Sin intención de victimizarse, agregó: "Los trastornos alimenticios son graves, no son una joda. Pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuese la nada misma. Este es mi cuerpo de hoy en día. Yo no puedo subir una foto y retocarla porque es el cuerpo que tengo hoy. Y si no les gustan mis fotos, no hace falta que me ayuden, porque a mí ya me están ayudando”.

Catalina Gorostidi contó la verdad sobre su estado de salud

En octubre del año pasado encendió también las alarmas cuando terminó internada después de entrenar con un personal trainer de Santa Fe. “Me entrenó un día y desde ese momento estuve con muchísimos problemas de salud. Me generó una rabdomiólisis, que es cuando las fibras musculares se rompen después de un ejercicio excesivo”, señaló.

Catalina Gorostidi reveló que sufre de trastornos alimenticios (Foto: Instagram/@catigorostidi)

Pero, ¿quién es Catalina Gorostidi?

La joven de 33 años es hija de Adrián Gorostidi, el exfutbolista de Colón y actual entrenador argentina, y fue la última participante en ingresar a la casa más famosa del país en la edición que comenzó en 2023.

Catalina Gorostidi, al momento de ingresar a Gran Hermano 2023

“En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Vida nueva, escuela nueva, líder nueva”, fueron las palabras con las que Catalina se refirió a su niñez en el clip con el que se la presentó antes de entrar al juego.

Y lanzó: “Me encanta subir fotos hot, fui muy botinera. Básicamente, fue como salir con el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo”.

Sobre las ganas de ser parte del ambiente, aseguró: “Soy médica pediatra, pero creo que este es mi sueño”. A través de su perfil de Instagram, en la que acumula casi 700.000 seguidores, la santafesina comparte desde sus salidas, hasta sus participaciones en la televisión y parte de su paso por el reality.

En el último tiempo, también estuvo en pareja con Joel Ojeda, a quien conoció dentro de la casa. Aunque habían apostado a la convivencia, a principios de este año decidieron tomar caminos separados.